Martin Scorsese izza kamere stopil pred njo

Martin Scorsese je eden najvplivnejših režiserjev, za oskarja je bil nominiran že 10-krat, kar je več kot kateri koli drug živeči filmar. A kljub že 81 letom ne izpreže. Tudi v letošnji oskarjevski bitki, v katero z zgodovinsko dramo Morilci cvetne lune vstopa s kar 10 nominacijami, med drugim za režijo in najboljši film, se mu obetajo kipci, napovedal pa je že nov projekt. Še letos bo začel snemanje kratkega filma o Jezusovem življenju, poleg tega pa bo izza kamere stopil tudi pred njo in se v stranski vlogi pojavil v Dantejevi roki (In the Hand of Dante), filmu režiserja Juliana Schnabla o pesnitvi Božanska komedija.

10 oskarjevskih nominacij za režijo ima.

Ni prvič, da se je Scorsese preizkusil tudi kot igralec. V Sanjah japonskega režiserja Akire Kurosawa iz leta 1990 je upodobil Vincenta van Gogha. V animiranem celovečercu Kraljestvo morskega psa je posodil glas ribi napihovalki. Večkrat je samemu sebi dodelil epizodne vlogice v lastnih projektih, tudi v zadnjem filmu Morilci cvetne lune. Kdaj je pred kamero nastopil kar kot on sam, med drugim v situacijski komediji Nikar tako živahno (Curb Your Enthusiasm). Zdaj pa se bo prelevil v starega modreca, ki Danteju Alighieriju – tega je upodobil Oscar Isaac – svetuje med njegovim 20-letnim pisanjem Božanske komedije. »V filmu je neverjeten. Preprosto ne moreš odvrniti pogleda od njega,« je Schnabel zapel slavospev Scorsesejevi igri in filmarjevo vlogo označil kot briljantno in pomembno. Podobno je režiser, a tokrat v vlogi igralca, s svojim intenzivnim nastopom naredil izjemen vtis še na dva druga, ki sta že videla še nezmontirano različico filma.

Steven Spielberg je z devetimi oskarjevskimi nominacijami za režijo Scorseseju tik za petami. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Vajen je stati tudi pred kamero. Tudi v Morilcih cvetne lune si je namenil epizodno vlogico. FOTO: Apple Original Films

Osnova Schnablovega prihajajočega filma je knjiga Nicka Toschesa, katere rdeča nit je nepričakovana najdba rokopisa Božanske komedije v vatikanski knjižnici, ki se po spletu okoliščin znajde v rokah mafijskega šefa. K projektu je filmarju uspelo pritegniti sama zveneča imena, saj ob Scorseseju v njem igrajo še Al Pacino, Gal Gadot, John Malkovich, Jason Momoa in Gerard Butler.

S filmom Morilci cvetne lune se poteguje za 10 oskarjev. FOTO: Apple Original Films

Film, ki bo premiero predvidoma doživel na beneškem filmskem festivalu avgusta, so snemali predvsem v Italiji, med drugim na Siciliji, v Benetkah, Veroni, Rimu in Viterbu.