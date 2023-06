Marjetka in Raay presrečna! Našla sta svoj raj na zemlji (VIDEO)

Duo Marjetka in Raay, ki delujeta pod skupnim imenom Maraaya, sta predstavila nov hit, ki bi znal popestriti vročico poletne noči. Obljubljata, da vam bo pesem »hitro zlezla v ušesa in vas potegnila k miganju z boki ob vsakdanjih opravilih«. Pri njuni glasbi smo vajeni ljubezenskih sporočil, a najnovejša pesem z naslovom Nebesa prinaša presenečenje vsem ljubiteljem glasbe Marjetke in Raaya.

»Pesem Nebesa govori o deželi, o kraju, kjer smo vsi lahko to, kar smo, kjer vedno poskušamo poiskati lepe besede, prijaznost, ljubezen drug do drugega in sprejemanje,« pove Marjetka, ki se sprašuje, kako malo potrebujemo, da bi ta nebesa lahko imeli kar na našem lepem planetu.

»Ko ljudje poslušajo Nebesa, si želim, da se imajo fino in da si rečejo, 'da če danes nekoga nasmejim, osrečim, izberem eno lepšo besedo, sem že na dobri poti, da spremenim svet'. Ni treba, da bi storili nekaj velikega, da bi začutili spremembe.«

Raay in Marjetka sta svoja mini nebesa našla na Korčuli, kamor se z družino in prijatelji vračata vsako leto, in kjer je lani poleti nastalo to besedilo: »Na plaži se sprostiva, uživava, vsi kanali se takrat odprejo, in tako so nastala Nebesa, ki so med številnimi novimi skladbami prišla na vrsto za izid šele zdaj, jih pa z občinstvom že nekaj časa prepevamo na koncertih.«

Videospot je ekipa snemala dva dneva v Budimpešti: »V videu sva želela izpostaviti vključevanje, sprejemanje, ljubezen drug do drugega, razumevanje drugačnosti in raznolikosti. Izjemna lokacija, muzej selfijev v Budimpešti, s kupom zanimivih scen, ter mednarodna zasedba plesalcev in statistov različnih ras, karakterjev ... je botrovala, da sva sprejela snemalo zahtevnejši projekt. Nebesa sva si zamislila kot srečen kotiček, kot nekaj zabavnega, kjer se imamo vsi lepo. Tam barve, ljudje vseh narodnosti, ras, mladi in stari, ne igrajo nobene vloge, to je prostor, kjer s(m)o sprejeti vsi. Kjer se vsak lahko sprosti in je, to kar je. Kjer se ne rabiš pretvarjati, da si nekaj, kar nisi.«

In kot pravi besedilo: »Gor le eno je pravilo, drugemu daj, kar želiš si nazaj!«

Njuna nova pesem je jubilejni 10. radijski single v Maraayini novi zgodbi. Z njim pa Marjetka in Raay že napovedujeta tudi prav posebno praznovanje 20-letnice skupne zasebne in glasbene poti: »Pripravljava projekt 20 za 20, 20 koncertov za najinih 20 let.«