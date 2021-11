Marjetka in Raay objokana: Vsakič naju zadane ta misel (VIDEO)

Maraaya, glasbeni tandem, ki ga sestavljata Marjetka Vovk, žirantka Slovenija ima talent, in njen mož Raay, sta izdala videospot, s katerim sta ganila Slovenijo. Pesem govori o življenjski prelomnici staršev, ko jih doleti tisti dan, ko njihovi otroci zapustijo dom. V videospotu je s svojim sinom Lukom Repom zaigrala priznana igralka Nina Ivanič in prvič sta nastopila skupaj.

»Besedilo za pesem sem napisala predlani na dopustu na Korčuli. Ideja je enostavno privrela iz mene, ko sem pomislila na nekaj let naprej in sem se zavedela, da najtežja stvar starševstva šele prihaja. Besede so se kar zlile. Ko jo je Raay uglasbil neke noči in mi jo zjutraj skupaj z mojim besedilom prvič zapel, sva jokala kot dež. Misel, da bosta tudi najina Vid in Oskar nekoč 'odletela iz gnezda', naju vsakič zadane,« pravi Marjetka in priznava, da se je dotaknejo tudi zgodbe, ki jih predvsem mame izlivajo v komentarjih na družbenih omrežjih po objavi pesmi.

Marjetka in Raay sta pesem Zdaj pa greš posvetila svojima sinovoma, »da bosta vedno vedela, da nama pomenita največ na svetu«.

Zakaj sta se odločila, da v videospot povabita igralko Nino Ivanič? »Želela sva si, da vlogo mame odigra profesionalna igralka, saj je treba brez besed prikazati vsa čustva. Nina je popolna za to vlogo, saj je kot oseba izjemno topla, pozitivna ... Marjetka jo je kontaktirala in takoj sta se ujeli. Še bolj ganljivo pa je, da vlogo sina igra njen sin Luka. Prvič sta skupaj zaigrala, in kot pravi Nina, je to tudi zanju prekrasna izkušnja in prekrasen spomin.«

Ganljivo pesem in video, kjer zakonca opisujeta občutke mame in razmišljanja, kako hitro mine čas, ko otrok odraste, si lahko ogledate na spodnji povezavi.