Marjan Zgonc: o očeh v barvi sivke

Pevecte dni predstavlja priredbo znane skladbe Oči boje lavande, ki jo je posnel v sodelovanju s klapo Puntamika iz Zadra, katere vodja je tudi avtor glasbe in besedila znane in pri poslušalcih priljubljene skladbe. Slednjega je Zgonc prepričal s svojim vokalom in tako pridobil vsa potrebna dovoljenja za priredbo. Za aranžma je poskrbel, za vokalni aranžma, kitare je odigral, mandoline paZa pesem sta Zgonc in klapa posnela tudi videospot, in to v Zadru, kjer je omenjena pesem tudi doma. »To skladbo sva leta 1995 posnela brata, tenorista Pino & Denis. Leta 1997 sva jo prvič javno predstavila na festivalu Melodije hrvaškega juga v Opuzenu ter zanjo prejela drugo nagrado občinstva. Dovoljenje za priredbo sta poleg Zgonca dobila le šein, vse drugo so piratske verzije,« pove avtor Denis Maričić.»Izjemno sem vesel in ponosen, da sem dobil dovoljenje, da sem lahko posnel omenjeno skladbo, ki je že dolgo pri srcu tudi meni,« pa o sodelovanju s klapo Puntamika pravi Zgonc. V videospotu sta glavni vlogi odigralain. Slednji se je podpisal tudi pod scenarij in režijo, medtem ko je za snemanje poskrbel. Marjan Zgonc je sicer poznan tudi hrvaškemu občinstvu, saj se pojavlja tudi na tamkajšnjih glasbenih festivalih.Nazadnje je lani v duetu zza pesem Tebi osvojil nagrado za najlepši duet na festivalu Melodije hrvaškega juga v Opuzenu, kjer se je prvič pojavil pred petimi leti, ko je za pesem Pod novim nebom prejel posebno nagrado strokovne žirije. Do danes je posnel 15 albumov in številne duete z znanimi pevci in pevkami. Tudi z Avsenikovoin drugimi. Je tudi eden redkih, ki pojejo bel canto, kar je izraz za italijanski način petja, zaradi česar si je prislužil vzdevek, da je slovenski