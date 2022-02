Marijan Novak in Špela Velikanje združila moči

Slovenska glasbena scena je bogatejša za nov, zanimiv duet, ki je nastal iz priložnostnega sodelovanja. Pravzaprav je res zanimivo, da sta Marijan Novak in Špela Velikanje svoj debi in prvi skupni nastop doživela prav na televizijskih zaslonih. S skladbo I am so in love sta se predstavila v finalu Eme freš, torej v evrovizijskem predtekmovanju za mlade talente.

Novak, ki na univerzi Gustava Mahlerja v Celovcu še vedno študira jazz petje, poučuje pa tudi klavir in harmoniko, je kot avtor, producent in član raznih skupin že nekaj časa prisoten v glasbenem prostoru. Glasbo pa večinoma ustvarja v snemalnem studiu Rudnix v domači Idriji. Tam je nastala tudi že omenjena I am so in love, in prav med ustvarjanjem te sta se v studiu spoznala tudi s Špelo, ki je snemala vokal za skladbo, ki naj bi predstavljala njen glasbeni prvenec. A zgodba se je odvila drugače.

Marijan Novak v studiu pri Tomyju DeClerquu FOTO: Facebook

Najbrž ni veliko izvajalcev, ki bi svoj prvi javni nastop v živo doživeli na prvem programu nacionalne televizije, a Špeli se je zgodilo prav to. Če bi povzeli, bi lahko rekli, da je v pol leta prišla od kopalnice do odra nacionalke. Sicer pa je skladbo, v kateri sta Novak in Velikanjetova združila moči, v celoti ustvaril Novak, za mix in mastering pa je poskrbel Tomy DeClerque.

Trenutno skladba še čaka na končno »radio edit« podobo, na youtubu in preostalih digitalnih platformah pa jo lahko pričakujemo že v tem tednu. Marijan in Špela pa sta s pogledom že usmerjena v prihodnost in zdaj že nastajajo projekti, ki so zaradi intenzivnih priprav na Emo freš ostali nekoliko ob strani. Snujeta pa tudi nove skladbe, ki jih bosta predstavila skupaj ali v sodelovanju z drugimi glasbeniki.

Spomnimo, da se je Novak s skladbo Ljubezen iz steklenice pred dvema letoma podal na samostojno glasbeno pot. Glasbo in besedilo je za prvenec napisal sam, medtem ko je produkcijo zaupal koprskemu producentu Janu Baruci.