Maribor spet na filmskem zemljevidu (FOTO)

Mariborski filmski umetniki so se vrsto let borili, da bi jim mesto omogočilo projektor, s katerim bi lahko izvajali alternativno filmsko umetnost, kar se je ob koncu leta 2021 vendarle zgodilo in s tem so pognali prvi festival, ki so ga poimenovali Filmske nedelje v Lutkovnem.

Projektor imamo, potrebujemo samo še kinodvorano.

Bojan Labović, direktor Slovenskega filmskega festivala, je dejal: »Projektor imamo, zdaj potrebujemo samo še kinodvorano.« Težko pričakovani digitalni filmski projektor je štajersko prestolnico znova vpisal na filmski zemljevid.

Bojan Labović, direktor FSF, in Lidija Koren, nekdanja izvršna producentka festivala Borštnikovo srečanje FOTOGRAFIJE: MARKO PIGAC