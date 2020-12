Mariah Carey bi bila zelena od zavisti

Pred dvema letoma je priredila legendarno pesem Mariah Carey. FOTO: YOUTUBE

K prazničnemu vzdušju spadajo tudi slastni piškoti. FOTO: INSTAGRAM

Kaj je lepšega kot za božič dobiti poljub tistega, ki ti največ pomeni?

Pred dvema letoma je Prekmurkapriredila enega od največjih božičnih hitov ameriške pevkeAll I Want For Christmas Is You, pred dnevi pa je končno doživela trenutek, na katerega je čakala dolga leta.V svet je namreč poslala videospot za skladbo Poljubi me na božič, s katero je najavila december in prihajajoče praznično obarvane tedne. Nobena skrivnost ni, da obožuje vse, kar je povezano z decembrom in decembrskimi prazniki. Družino, vzdušje, glasbo, druženje, nastope. Čeprav letos druženja in nastopov ne bo, pa ne počiva in je s svojo ekipo pripravila pesem in videospot, ki je zbral že več kot 20.000 ogledov.»Kaj je lepšega kot za božič dobiti poljub tistega, ki ti največ pomeni? Ko gre za december in vse praznike, povezane z njim, priznam, sem malce osladna. Obožujem vse, kar je stereotipno božičnega. Romantične filme, božično glasbo, rdečo barvo, družinske večere. Sem nepoboljšljivi romantik. Poljubi me na božič mi je pisana na kožo, je igriva, simpatična, pozitivna zgodba. Melodija gre hitro v uho, pesem pa ima malce drugačno zvočno podobo, kot smo je sicer vajeni v tovrstnih skladbah. Takoj sem se zaljubila vanjo!« o pesmi pravi Nika, ki je za snemanje videospota sprejela še poseben izziv, in sicer se je v samo enem dnevu naučila plesnih korakov in osvojila koreografijo.Videospot so posneli v njenem domačem Prekmurju, v njem pa lahko vidimo tudi njeno sestro, ki je več kot šest ur pripravljala oziroma pekla piškote z napisom skladbe Poljubi me na božič. Nika je priznala, da je ekipo vsako leto nagovarjala in prepričevala, da si želi posneti svojo božično skladbo. Lani sta jo njena prijatelja in mentorja, producentin, presenetila in ji za rojstni dan, ki ga praznuje 3. decembra, v pismu pokazala besedilo za njeno božično pesem. Ker Nika slavi decembra, je bilo za snemanje nekoliko prepozno, so pa imeli več časa, da so jo pripravili še pred začetkom letošnjega adventnega časa in pred njenim rojstnim dnem, ki ga praznuje ta četrtek. Ob tem še izvemo, da si Nika svoj december vsako leto podaljša, kar ji bo letos zagotovo še bolj popestrilo praznike glede na razmere zaradi novega koronavirusa. Zaupala nam je, da je že v prvi polovici novembra postavila božično jelko.Ko topla jesen začne ugašati in ko prvič začutim, da zareže zimski mraz, me prevzame vzdušje, ki je značilno za december. Letos je bilo to v prvi polovici novembra in že sem šla po jelko, jo postavila in okrasila. Sploh pa imam letos več časa kot po navadi, tako da sem težko čakala na to,« o svojem prazničnem vzdušju še pove Nika.