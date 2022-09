Manu Chao je navdušen nad Mariborom (FOTO)

Revolucionarni glasbenik, aktivist in deklarirani levičar Manu Chao, ki ga promocija njegovih izdelkov ne zanima, zanima ga zgolj in le delo na terenu, je obiskal Slovenijo v sklopu turneje po malih klubih, čeprav je eden največjih glasbenikov nove dobe priljubljen na vseh celinah sveta in je sposoben napolniti tudi velika prizorišča za več kot 100.000 ljudi.

Mariborske Minorite je skrbno izbral, prav tako je brez vsakršnega pomisleka na oder k sebi spustil ekipo Pekarne, ki bije boj za obstanek.

Ob tem je dal priložnosti še Leopoldu I., da zarapa z njim. Letni oder mariborskega lutkovnega gledališča je bil razprodan v trenutku, glasbenika pa je štajerska prestolnica tako prepričala, da bo v njej ostal še nekaj dni.

Med občinstvom je v družbi dekleta Kiare Haas užival Dejan Krajnc oziroma Dejan Dogaja. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Maji Lampelj, moji zdravnici 2018, in Simoni Tripkovič, novi direktorici Muzeja NO, mraz ni prišel do živega.