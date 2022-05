Manca Špik ima po petih letih novega

Pozno v noč se je zavleklo praznovanje po ekskluzivnem koncertu pevke Mance Špik, na katerem je skupaj s prijatelji in številnimi glasbeniki proslavila izid svojega novega albuma, tretjega po vrsti.

Ta je izšel po petih letih, nosi pa naslov Le enkrat se živi, kot je naslov tudi Mančine zadnje pesmi. Album tvori ducat starih in novih pesmih, združenih v zgodbo o prijateljstvu in ljubezni do življenja, kot ga opisuje Manca sama. Simpatična pevka pa je ob tem velikem dogodku tudi dokazala, da je nedvomno rekorderka med slovenskimi glasbeniki v številu izdanih duetov.

Točno polovico njenega novega albuma namreč tvorijo prav sodelovanja z zvenečimi imeni slovenske zabavne glasbe, kot so Dejan Vunjak, Isaac Palma, Poskočni, Erosi, Gadi in Rok Piletič, in vsa ta imena so bila očitno prava kombinacija za izjemen uspeh. Prav vsi omenjeni sodelujoči pa so se ji na ta njen večer pridružili tudi na odru in izbrancem pričarali nostalgično in z energijo nabito vzdušje.

Album je na dogodku tako prejela le peščica, vsi drugi pa bodo nanj morali počakati do začetka junija, ko bo Manca začela svojo obsežno koncertno turnejo, ki bo trajala vse do septembra.