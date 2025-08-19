Mama in sin posnela prvi valček: »Odziv naju je presenetil in vesela sva« (FOTO)

Valček Moja topla pomlad v izvedbi Tria Benjamina Merzdovnika in pevke Romane Cafuta so poslušalci izjemno lepo sprejeli.

»Odziv naju je presenetil in vesela sva, da so mnogi valček delili in komentirali. Skladbo sva ustvarila v svoje veselje ter vanjo vtkala razmišljanje o glasbi,« je za Slovenske novice povedal mladi koroški glasbenik Benjamin Merzdovnik, ki je ustvaril melodijo, njegova mama Romana Cafuta, priznana in večkrat nagrajena tekstopiska, pa besedilo.

Valček sta v Benjaminovem studiu posnela skupaj z Blažem Jamnikarjem Puklom na kitari in Maticem Levaničem na kontrabasu, ki sta prav tako člana Benjaminovega tria, priložnostne zasedbe, ki igra v studiih in na prireditvah. Romana je dolgoletna pevka Ansambla Braneta Klavžarja, katerega član je že dlje tudi Benjamin, igra kitaro in poje.

»Moja glasbena pot se je začela s prvimi prijemi na harmoniki, učil me je ata (Miran Merzdovnik, op. p.), nato pa sem obiskoval in končal nižjo glasbeno šolo na Ravnah na Koroškem pri učitelju Jožetu Mandlu. Glasbeno pot sem nadaljeval na umetniški gimnaziji v Velenju, kjer sem lani iz harmonike maturiral pod mentorstvom profesorja Izidorja Kokovnika in profesorja Primoža Kranjca. Ves čas sem bil aktiven tudi v domači glasbi. Znanje sem pridobival pri glasbenih mojstrih, kot so Franc Šegovc, Robert Zupan, Damir Tkavc. Hkrati sem se pri Mitji Mastnaku naučil igrati kitaro, kar mi je prišlo še posebno prav, ko sem postal član Ansambla Braneta Klavžarja,« smeje prizna Benjamin, ki je leta 2022 postal absolutni zmagovalec na klavirski harmoniki na tekmovanju za Šegovčevo plaketo, iz tistega leta je tudi njegov prvi projekt.

A Benjaminu ne kroji življenja samo glasba – pred dvema letoma je zmagal na tekmovanju v turističnem vodenju. Dela mu torej zlepa ne bo zmanjkalo, polno zaposlena in dejavna pa je tudi njegova mama Romana Cafuta, ki ne piše zgolj besedil, temveč tudi ustvarja glasbo.

»Trenutno delam nekoliko manj. Morda bo kdo rekel, da sem starodobna, a jaz se včasih v tej noriji ritmov in besedil vseh sort nekako ne najdem in zato, kljub željam, ne ustvarjam. Glasba in besedilo namreč morata imeti pomen, sporočilnost, predvsem pa lepoto. Zato trenutno tako sama kot tudi z Branetom (Klavžarjem, op. p.) ustvarjava lepe viže, ki jih bo mogoče slišati v bližnji prihodnosti. Sodelovanje s tem ansamblom pa ostaja prioriteta. Smo pred izdajo nove zgoščenke z novimi, svežimi skladbami, morda se obeta tudi koncert ob skorajšnji 45-letnici,« namigne Romana, ki je na sina Benjamina, kakopak, zelo ponosna. »Sledi svojemu srcu in občutkom, in prav je tako.

Menim, da je pred njim še dolga glasbena pot. Ta valček zagotovo ni zadnji, ki sva ga ustvarila skupaj,« poudari. Benjamin je končal prvi letnik študija glasbene pedagogike na pedagoški fakulteti mariborske univerze in je tik pred izdajo drugega glasbenega projekta z naslovom V glasbi so sanje. »Nanj sem izjemno ponosen, pri projektu so se mi pridružili tako mama Romana kot ata Miran in Ana Dušica, skladbo, ki mi jo je za rojstni dan napisal Franc Šegovc, pa sva odigrala skupaj s Klavžarjem,« nam je še razkril Benjamin.