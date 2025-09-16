Maja Mišmaš se skupaj z Andražem Hribarjem dotika srca

Maja Mišmaš je širši javnosti znana tudi kot nekdanja pevka tamburaške skupine Dupljak, zdaj pa že nekaj let ustvarja lastne avtorske skladbe. Na radijske postaje je te dni poslala najnovejšo skladbo z naslovom Dotik srca, ki je nastala v sodelovanju z Andražem Hribarjem.

»V življenju se pogosto ujamemo v želje. Želimo si bližine, pogovora, ljubezni, razumevanja. Resnično lepe zgodbe pa se ne zgodijo takrat, ko o njih le sanjamo, ampak takrat, ko si jih dovolimo živeti. Ko premagamo strah in si upamo narediti korak bliže drug drugemu. Vsaka iskrena vez potrebuje pogum, pa naj bo to z otroki, partnerjem, družino ali prijatelji. Pogum, da pokažemo, kdo smo. Pogum, da se pustimo objeti, si dovolimo biti ranljivi in začutiti toplino dotika srca. To so trenutki, ki ostanejo. To so večeri, ko se ujamemo v pogledu, ko brez besed razumemo drug drugega, ko nas ne ustavi nič več. Tudi takrat, ko se zdi, da je tema okoli nas gosta, na nebu vedno gori najsvetlejša zvezda. Gori za tiste, ki si upajo in si dovolijo. Naj nas vodi dotik srca,« opiše novo skladbo Maja.