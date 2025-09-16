  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Glasba in film

Maja Mišmaš se skupaj z Andražem Hribarjem dotika srca

Maja Mišmaš je balado Dotik srca ustvarila z Andražem Hribarjem.
Maja v novem videospotu FOTO: Marko Duplišak 
Maja v novem videospotu FOTO: Marko Duplišak 
Mojca Marot
 16. 9. 2025 | 05:10
A+A-

Maja Mišmaš je širši javnosti znana tudi kot nekdanja pevka tamburaške skupine Dupljak, zdaj pa že nekaj let ustvarja lastne avtorske skladbe. Na radijske postaje je te dni poslala najnovejšo skladbo z naslovom Dotik srca, ki je nastala v sodelovanju z Andražem Hribarjem.

»V življenju se pogosto ujamemo v želje. Želimo si bližine, pogovora, ljubezni, razumevanja. Resnično lepe zgodbe pa se ne zgodijo takrat, ko o njih le sanjamo, ampak takrat, ko si jih dovolimo živeti. Ko premagamo strah in si upamo narediti korak bliže drug drugemu. Vsaka iskrena vez potrebuje pogum, pa naj bo to z otroki, partnerjem, družino ali prijatelji. Pogum, da pokažemo, kdo smo. Pogum, da se pustimo objeti, si dovolimo biti ranljivi in začutiti toplino dotika srca. To so trenutki, ki ostanejo. To so večeri, ko se ujamemo v pogledu, ko brez besed razumemo drug drugega, ko nas ne ustavi nič več. Tudi takrat, ko se zdi, da je tema okoli nas gosta, na nebu vedno gori najsvetlejša zvezda. Gori za tiste, ki si upajo in si dovolijo. Naj nas vodi dotik srca,« opiše novo skladbo Maja.

Več iz teme

Maja MišmašpevkaglasbaskladbaAndraž Hribar
ZADNJE NOVICE
05:00
Premium
Kronika  |  Doma
NEČLOVEŠKE RAZMERE

V središču turističnega Pirana negibna Ariana umirala ob smeteh in v lastnih iztrebkih

V središču turističnega Pirana smo naleteli na pravo srhljivko. Negibna 71-letna Ariana je na tleh stanovanja živela v res nečloveških razmerah.
Moni Černe16. 9. 2025 | 05:00
23:16
Suzy
ASTRO

Znani v zvezdah: Ljubezenska sreča in karierni izzivi za Roberta Goloba

Predsednik vlade potrebuje materinsko, družinsko, čustveno žensko, ki zna poskrbeti za dom in kaj dobrega skuhati.
Mateja Blažič15. 9. 2025 | 23:16
22:45
Karikatura
KARIKATURA

Premalo dela

O deloholiku.
Marko Kočevar15. 9. 2025 | 22:45
22:25
Kolumne
NA KOŽO

Komentar Siniše Uroševiča: Prepovedan spanec

Že jutri je pred zvezo odgovorna izbira zveznega kapetana deklet.
Siniša Uroševič15. 9. 2025 | 22:25
21:59
Šport  |  Odmevi
UMRL MED PRIPRAVAMI NA OLIMPIJSKO SEZONO

Ljubitelji smučanja jokajo: to je bil njegov zadnji trening (FOTO)

V soboto je po padcu prebil dve zaščitni mreži in pristal v kovinski ograji. Dali so ga v umetno komo, a zaman.
15. 9. 2025 | 21:59
21:23
Šport  |  Timeout
TRAGIČNO

Športni svet zavit v črnino: tovornjak zbil 23-letnico, umrla je na kraju nesreče (FOTO)

Tragedija se je zgodila 11. septembra.
15. 9. 2025 | 21:23

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
8. 9. 2025 | 09:09
Bulvar  |  Domači trači
Podkast Sovoznik

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
Promo Slovenske novice10. 9. 2025 | 13:56
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA ENERGIJA

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
10. 9. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Opera

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
Promo Slovenske novice9. 9. 2025 | 14:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
Promo Slovenske novice4. 9. 2025 | 15:25
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
USMERJENA TERAPIJA

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
9. 9. 2025 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
SKLADI

Ko vam banka reče "NE" ...

Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
10. 9. 2025 | 08:58
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 14:38
Promo
Ona  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 08:58
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
10. 9. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Delovna oblačila

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
Promo Slovenske novice9. 9. 2025 | 11:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prezračevanje

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki