Maja Keuc ob izidu albuma razkrila, kaj je po prepiru naredil njen fant

Sinoči je v nabito polni dvorani Siti teatra v ljubljanskem BTC-ju Maja Keuc predstavila svoj novi album – Sončnice. V družbi kitarista in klaviaturista Martina Vogrina in tolkalista Tilna Zakrajška ji je uspela pričarati pravo glasbeno poslastico in še enkrat znova dokazala, zakaj velja za eno najboljših slovenskih pevk.

Predstavila je vseh novih deset skladb, in čeprav je težko verjeti, moramo priznati, da v živo zvenijo še bolje kot studijski posnetki. Maja je razkrila, da se je za ustvarjanje v slovenskem jeziku odločila pred dvema letoma, ko je po koronakrizi ostala v Sloveniji. Pri ustvarjanju ji je poleg že omenjenih dveh pomagal tudi vrhunski multi instrumentalist in producent Martin Štibernik

Kot že rečeno, Maja je predstavila vseh deset skladb in repertoarju dodala skladbo Sanjam sama. Koncert je pospremila z besedami o nastajanju novega albuma in razkrila, kako je nastalo besedilo za eno izmed najbolj čustvenih skladb na novem albumu. Občinstvu je povedala, da sta se nekega dne s fantom Tilnom močno sporekla. V jezi naj bi odvihral, a se je kmalu vrnil in ulegel v posteljo poleg nje. Ker mu je bilo prehudo, je v postelji ležal tako, da je imel noge pri njeni glavi. Ko se je Maja zjutraj zbudila, je našla pesem, ki jo je Tilen napisal zanjo.

»Ko sem to brala, sem rekla, Tilen, pa to sploh ni slabo. Od kdaj ti pišeš?« Dodala je, da se je Tilen ob tem nekoliko sprenevedal in dejal, da ne bo nič priznal, a ker je bila pesem Maji tako zelo všeč je to pesem nato uglasbila. Priznala je še, da je dodala besedo, dve ali tri, kakšno pa tudi spremenila in tako je nastala skladba Sama sva kriva.

Če vas zanima, kako zveni skladba, ji lahko prisluhnete spodaj.