Magnifico z nepričakovano novico: »Sprejel sem odločitev, ki je zelo pomembna zame in mojo ekipo« (VIDEO)

Letošnji božič bo, vsaj kar se kulturnega dogajanja tiče, znova v znamenju Magnifica. Eden najbolj karizmatičnih slovenskih glasbenikov, ki je skozi leta postal prava ikona glasbene scene, se po triletnem premoru namreč vrača v ljubljansko Areno Stožice, kjer bo 25. decembra uprizoril nepozaben koncertni spektakel, napoveduje.

Na odru ne bo le obujal svojih uspešnic, temveč bo občinstvu prvič v živo predstavil dolgo pričakovani novi studijski album z naslovom Alpe Adria.

Magnifico, ki je znan po svojem edinstvenem glasbenem slogu, karizmi in brezkompromisnem odrskem nastopu, obljublja večer, ki bo združil nostalgijo in svežino.

»Sprejel sem odločitev, ki je zelo pomembna zame in za mojo ekipo. S ponosom in vznemirjanjem javljam, da se vračamo po treh letih z novim programom in novo koncertno izkušnjo. Septembra izide nova plošča z desetimi novimi komadi, ki jih bomo lahko slišali. Junija izide nov singel. Strašno se veselim.«

Poglejte, kaj je povedal Magnifico:

Na božični večer bo v Stožicah zaživela kombinacija novih skladb in prepoznavnih klasik. Občinstvo lahko pričakuje energične izvedbe hitov, kot so Silvija, Hir aj kam, hir aj go, Tivoli, Sonce posijalo, Pukni zoro, ter številnih drugih, ki so postali stalnica na slovenskih in balkanskih radijskih valovih ter koncertnih prizoriščih.

FOTO: Urša Premik

Tudi tokrat se bo Magnifico opiral na uigrano ekipo glasbenikov, s katerimi sodeluje že vrsto let. Ob njem bodo na odru stali: Aleksander Pešut - Schatz! na bobnih, Jan Gregorka na basu, Luka Ipavec na trobenti, Jan Jarni na kitari, Matija Krečič na violini in Matej Kužel na saksofonu.

Zadnji ali (spet) zadnji?

Zanimivo je, da je Magnifico že leta 2022 napovedal, da bo njegov tedanji božični koncert zadnji. Takrat se je večer končal v evforiji, občinstvo pa je počasi in težko zapuščalo dvorano, medtem ko so glasbeniki publiki v slovo salutirali. A kot kaže, je glas ljudstva prevladal, Magnifico pa je napovedal vrnitev na največji dvoranski oder v Sloveniji.

Na vprašanje, »ali nisi rekel, da ne bo več Stožic«, je odgovoril v svojem stilu: »Rekel, rekel ...«