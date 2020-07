Luka Basi na skednju s starejšo (VIDEO)

Neda Ukraden, kraljica glasbe na Balkanu, je skupaj z našim Luko Basijem posnela pesem Ni Dubai, ni Hawaii. FOTO: NEO VISUALS

Luka zadnja leta pogosto nastopa po sosednji Hrvaški, kjer je izjemno priljubljen. FOTO: MEDIASPEED

Priljubljeni koroški pevecje v minulih dneh izdal novo pesem z naslovom Ni Dubai, ni Hawaii, ki jo je posnel z balkansko zvezdnico. Luka nam je zaupal, da se je njuno sodelovanje zgodilo povsem spontano, in sicer ko je bila Neda, ki bo letos praznovala 70 let, v studiu pri njegovem glasbenem producentu, pri katerem je snemala novo pesem.Čeprav je bila nad našim pevcem izjemno navdušena, pa je Luka priznal, da je on tisti, ki je nad glasbeno kolegico povsem očaran. »Mislim, da je jasno, da sem bil jaz bolj navdušen nad njo kot ona nad mano, čeprav me je v oddaji Dalibor Petko Show pustila odprtih ust, ker je povedala toliko dobrega, pozitivnega in lepega o meni,« je ganjen Luka. Dobro pozna njeno glasbo, zato je bil nadvse zadovoljen, ko mu je Neda priznala, da tudi ona pozna nekaj njegovih skladb. »Nisem pričakoval vseh teh komplimentov in takšnega poznavanja moje glasbe. Ko dobiš pohvale tako ugledne glasbenice, veš, da si na pravi poti,« je ponosen nase.Mladi Korošec ne skriva, da je Nedin velik oboževalec, najbolj se mu je v srce usidrala njene pesem Da se najdemo na pola puta. »Ta pesem je bila skoraj himna naših mladostniških zabav in takrat sem jo začel malce bolje spremljati. Imel sem tudi to srečo, da je veliko nastopala pri nas na Koroškem, zato sem bil z družbo na skoraj vsakem njenem koncertu,« je iskren. Neda je razumljivo precej izkušenejša od njega, za njo je dolga kilometrina na glasbeni sceni, zato je bil vsak nasvet zanj dobrodošel.Predvsem pa se je Luka od glasbene zvezdnice naučil, da se ne sme spreminjati in da mora v sebi vedno ohranjati mladost, ki se bo potem kazala tudi navzven. »Od nje sem se naučil, da je pomembno, da človek ostane zvest samemu sebi. Neda mi je malce v šali malce pa zares prišepnila, da je prvih dvajset let kariere najtežjih, potem pa je vse lažje,« se zasmeji Luka. Sporočilo njune pesmi je povsem enostavno – v teh nenavadnih časih smo spoznali, da ne potrebujemo vedno dragih stvari in eksotičnih potovanj. »Potrebujemo dobro družbo, ljubezen, dobro glasbo in raj si lahko pričaramo, kjer koli že smo,« še pravi Luka, ki se je tokrat v videospotu pojavil na traktorju, tudi Neda je stopila nanj, navdušila pa sta tudi s prizori na skednju.