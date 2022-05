LPS so se razjokali navznoter (FOTO)

V Torinu je v torek zvečer potekal prvi polfinalni večer 66. tekmovanja za pesem Evrovizije. Slovenskim predstavnikom, skupini LPS, se s pesmijo Disko, čeprav so svoj nastop dodelali in pokazali nekaj plesnih gibov, ni uspelo uvrstiti v sobotni finalni večer, so pa prišle naprej Švica, Armenija, Islandija, Litva, Portugalska, Norveška, Grčija, Ukrajina, Moldavija in Nizozemska.

Vokalist Filip Vidušin, bobnar Gašper Hlupič, Mark Semeja na električni kitari, Zala Velenšek na bas kitari ter klaviaturist Žiga Žvižej so bili že pred nastopom zelo samozavestni, saj so bili prepričani, da so dobro opravili generalko, ki so jo ocenjevale strokovne žirije. A niti to ni bilo dovolj, mladi glasbeniki pa se domov vračajo s pozitivnimi vtisi in, kar je najpomembnejše, malce slabe volje, a ne preveč.

Na turkizni preprogi so se celjski najstniki odlično odrezali.

»Celotna evrovizijska izkušnja se je začela nepričakovano in spontano, zato je že uvrstitev na Evrovizijo nekaj izjemnega in se mladim, kot smo mi, redko zgodi. Hvaležni smo zanjo,« so po največjem nastopu v svoji kratki glasbeni karieri dejali člani zasedbe, ob tem pa poudarili, da so bili prav z vsemi nastopi in vajami v Torinu izjemno zadovoljni. »Storili smo, česar smo si najbolj želeli, in sicer se pokazali Evropi,« so še dodali simpatični najstniki, ki so navzven sicer kazali, da so močni in pokončni, a vendarle ni bilo tako.

»Razglasitev rezultatov smo prenesli pogumno. Solze žalosti nam niso tekle po licih, smo se pa zato razjokali navznoter, ker smo si vendarle želeli uvrstitve v finale, kar je ne nazadnje cilj vsakega, ki se udeleži tega tekmovanja,« so nam povedali vidno razočarani fantje in dekle po prvem polfinalnem nastopu. Peščica slovenskih novinarjev na prizorišču jih je potem tolažila in blažila bolečino z besedami, da njihov čas šele prihaja. »Se povsem strinjamo z vami, prepričani smo, da na Evroviziji še nismo rekli zadnje besede. Zagotovo se na tem velikem odru v prihodnje še kdaj vidimo,« so še sporočili mladi glasbeniki.