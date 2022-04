LPS dobili posebno pico (FOTO)

Celjska glasbena skupina LPS je s svojim prvim koncertom po zmagi na letošnji Emi poskrbela za odlično zabavo v mladostnem vzdušju tudi v celjskem Citycentru, nakupovalnem središču, ki je praznovalo 16. rojstni dan. Ob tem so pripravili vrsto presenečenj za svoje obiskovalce, tudi sladkih, ki so se jih razveselili mladi. Še pred koncertom pa so na njihov glasbeni dogodek oboževalce skupine LPS s sladkimi presenečenji vabila Citycentrova dekleta.

Naša želja je, da se predstavimo na čim več koncertih, da nas publika spozna.

»Vzdušje v Citycentru je bilo res super. In zelo smo veseli, da nas je prišlo poslušat in izrazit podporo toliko ljudi. Hvaležni smo tudi za priložnost, da smo zmagali na Emi in bomo imeli čast Slovenijo zastopati na Evroviziji. Naša želja je, da se predstavimo na čim več koncertih, da nas publika spozna. Ta koncert v Citycentru pa je naš prvi po Emi. Na njem je bilo res super vzdušje – vsi smo uživali,« je po koncertu misli strnil Filip Vidušin, pevec skupine LPS.

Vsi, poleg Filipa so člani skupine še Žiga Žvižej, Gašper Hlupič, Marko Semeja ter Zala Velenšek, so se tudi fotografirali z obiskovalci in delili avtograme ter tako poskrbeli za nepozabne spomine. »Ponosna sem, da smo lahko skupaj z našimi obiskovalci spet praznovali rojstni dan Citycentra, ali kot pravi naš rojstnodnevni slogan »Moj svet – tvoj svet. S tabo že 16 let«, tako kot smo bili vajeni pred korono. Prav tako sem ponosna na vse naše trgovinske partnerje, ki vseh 16 let skrbijo za kakovostno in atraktivno ponudbo priznanih domačih ter svetovnih blagovnih znamk in dobro počutje naših obiskovalcev,« pa je misli ob jubileju strnila menedžerka centra Darja Lesjak.

Prvi koncert skupine LPS po zmagi na Emi 2022 v Citycentru Celje je navdušil publiko.

Kot dodaja, že vsa ta leta sodelujejo z lokalnim okoljem in obiskovalce razvajajo z edinstvenimi dogodki, od tistih za najmlajše do kulturnih in športnih, ter ne nazadnje nepozabnimi glasbenimi koncerti in modnimi spektakli. V 16 letih so v največjem nakupovalnem središču v celjski regiji našteli skoraj 74 milijonov obiskovalcev.