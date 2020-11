Lotijo se prav vsake ideje, četudi ni prava

Petra se bo morala navaditi na nov učiteljski tempo. FOTO: ANA GREGORIČ

Glasbena skupina Bomb Shell kljub razmeram, v kakršnih živimo zadnje mesece, ne počiva. »V bendu smo štirje in konstantno imamo kakšne ideje, ki bi jih želeli izpeljati. Lotimo se prav vsake, pa če je prava ali ne, tako da zagotovo ni nikoli dolgčas,« pravi pevkaSicer je po spolu v manjšini, a pravi, da je kljub temu fantom že vseskozi kos. Pred dobrim mesecem so končali snemanje novih skladb, za katere pravijo, da bodo malce drugačne, a še vedno bosta v njih bombshellovska pozitivna, super energija in življenjska tematika. Preden pa bodo predstavili svoj novi material, so se lotili drugačnega izziva. Ob prvi obletnici skladbe Lublana so posneli skladbo v novi, drugačni verziji.»Lublana je moja avtobiografska skladba, ki smo jo z bendom redno uvrščali na koncertno playlisto v predkoronskem času. Ko sem še sodelovala v oddaji Znan obraz ima svoj glas, me več oboževalcev ni poznalo, zato sem se odločila, da se jim predstavim kar s skladbo. Zdaj pa smo skladbo preoblikovali v akustično verzijo, da si jo lahko zavrtijo kar iz udobja svojega naslonjača,« pravi simpatična Petra, učiteljica na eni od ljubljanskih osnovnih šol.Na koncu nove različice je Petra poskrbela še za eno presenečenje. S kitaristomsta namreč v živo pričarala pravo koncertno vzdušje, saj lahko nekaj zadnjih refrenov skladbe prav vsak zapoje z njima. Besedilo je preprosto in gre hitro v uho. Odziv na akustično različico Lublane je odličen. Petrin nabiralnik na družabnih omrežjih je že prejel nekaj videov oboževalcev in podpornikov, ki so se doma posneli ob prepevanju zadnjih refrenov, s tem lepo skrbijo za povezavo s poslušalci. Ker jih na nastopih ti žal ne morejo videti, snemajo kratke videoposnetke o zadevah iz ozadja svojega dela, ki je skrito očem. Po odzivih sodeč je to za oboževalce zelo zanimivo. Prav tako redno odgovarjajo na vprašanja sledilcev na družabnih omrežjih.