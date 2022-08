Lokal Peach Pit je ostal brez lastnika

Za nekdaj eno najbolj priljubljenih mladostniških serij Beverly Hills 90210 se minulih nekaj let zdi, kot bi nad njo viselo prekletstvo. Pred tremi leti sta svet namreč zapustila kar dva dobro znana obraza serije. Prvi zaradi možganske kapi Luke Perry, televizijski upornik Dylan McKay, za katerim so vzdihovala dekleta po vsej obli. Pet dni za njim mu je sledil kralj žajfnic Jed Allan, ki je pet let upodabljal bogataškega očeta Rusha Sandersa. Predlani se je z rakom že drugič borila Shannen Doherty, zahrbtna bolezen se je vrnila še agresivnejša in močno razširjena. Letos je zla usoda spet udarila po zasedbi Beverly Hillsa in v par mesecih vzela kar tri sodelujoče. Sredi julija je za rakom slinavke umrla Jessica Klein, ena najbolj zaslužnih scenaristk in producentk kultne nadaljevanke. Zaradi zapletov ob meningitisu je mesec pozneje zaprla oči Denise Dowse, podravnateljica šole, ki so jo obiskovali televizijski junaki. In zdaj je smrt prišla še po Joeja E. Tato, dobrodušnega Nata. Star je bil 85 let.

Bil je eden najbolj veselih ljudi in skrajno radodaren, dobrosrčen in moder.

Igralec iz ozadja je zatisnil oči.

Ni spadal med osrednje like, bil pa je tihi glas razuma, skoraj nadomestni oče mladih junakov v priljubljenem lokalu Peach Pit. »V ogromno prizorih je bil le v ozadju, a v resnici je bil vsaj za nas ena gonilnih sil. In čeprav je bil lokal Peach Pit le kulisa, se nam je večkrat zdelo, da je prizorišče šova Joeja E. Tate,« se je ob smrti soigralca spomnil. V njegovih očeh je bil Joe namreč eden najbolj veselih ljudi, kar jih je kdaj spoznal. Tako rad je delil svojo prijaznost in modrost. »A spomnim se ga še iz časa pred najinim sodelovanjem, resnično je bil legenda. Spomnim se ga iz serije Rockford Files z, večkrat pa je bil tudi eden od zlikovcev v seriji o Batmanu.« Njegove izjemne prijaznosti se spominja tudipa se je ob žalostni novici pred očmi narisal njegov nagajivi nasmeh.

Usoda ni naklonjena ustvarjalcem kultne serije Beverly Hills 90210.

Joe E. Tatajeigral v številnih serijah, a največji pečat je nedvomno vtisnil z nastopom v Beverly Hillsu 90210. »Za mulce je bil ljubeča očetovska figura, v resničnosti pa iskren, prijazen in resnično neverjeten oče,« je dejala njegova hči, ki je sporočila novico o njegovi smrti in je lani na platformi za množično financiranje GoFundMe ustanovila sklad, ki bi njenemu očetu pomagal do sredstev v boju z alzheimerjevo boleznijo.