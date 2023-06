Ljubljanska oblikovalka pričesk ima prvo (VIDEO)

Za umetniškim imenom Žuta se skriva pevka Urška Kolbe, ki jo mnogi poznajo kot uspešno ljubljansko oblikovalko pričesk. Njen prvenec se imenuje 10 let, saj je nastal pred prav toliko časa v sodelovanju s priznanim glasbenikom Dejanom Došlom. Sprva je bila skladba napisana v angleškem jeziku, nato pa je pevka s pomočjo producenta skladbe Janeza Križaja pesem prevedla v slovensko različico.

Na pomoč so ji priskočili njeni stari znanci in izkušeni glasbeniki Tadej Košir, Jernej Kržič, Gašper Peršl, Jakob Zlatinšek, Tina Marinšek in Kristjan Crnica, ki so na novo aranžirali in posneli pesem v ljubljanskem studiu Metro. »V življenju se srečamo z ovirami in konflikti, takrat se po navadi odzovemo čustveno. Tu se pokaže boj s samim seboj, ki sem ga želela prikazati s pesmijo in videospotom. Gre za mojo osebno zgodbo, hkrati pa verjamem, da je to zgodba nas vseh, ko se znajdemo v težkih trenutkih,« nam je zaupala Žuta.