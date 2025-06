Ljubljančani in Celjani so zmagovalci Citybanda

Kar 34 še neuveljavljenih glasbenih skupin iz vse Slovenije se je letos prijavilo na natečaj za prestižni naslov Cityband 2025, ki ga že 15 let prireja celjski Citycenter in na tak način podpira mlade in ne tako znane glasbenike. Natečaj je ponudil priložnost številnim danes uveljavljenim izvajalcem, kot so Joker Out, LPS, Lumberjack in Hogminister.

Tudi letos je bil odziv velik, zmagovalca natečaja pa sta dva. Strokovno komisijo, v kateri so bili Tone Kregar iz skupine Mi2, Rok Drobež iz skupine Carpe Diem ter Matija Krečič, ki spremlja Magnifica, je prepričala ljubljanska indie/alternative rock skupina Kreera, Cityband po izboru občinstva, ki je glasovalo na Facebookovi strani Citycentra Celje, pa je postala celjska skupina The Volume.

Skupina Kreera je letošnja zmagovalka Citybanda po mnenju strokovne komisije.

»Vse skladbe, ki prispejo na natečaj za neuveljavljene glasbene skupine Cityband, pozorno poslušam, preberem njihove biografije, pogledam fotografije. Zanima me, skratka, celostna podoba skupine. Pri sami glasbi pa bolj kot glasbeno produkcijo ocenjujem avtorski izraz. Zanimajo me bendi, ki so avtentični in premorejo potencial, da se s časom razvijejo v uspešne izvajalce,« je svoj pristop k ocenjevanju pokomentiral Kregar, dolgoletni član strokovne komisije.

Obe zmagovalni skupini bosta svojo priložnost za veliki nastop dočakali že v četrtek, 26. junija, na velikem poletnem glasbenem spektaklu, ko bosta kot predskupini nastopili pred koncertom Magnifica z velikim Disco šlager orkestrom. Vse skupaj se bo dogajalo na zunanjem prizorišču pred Citycentrom Celje, kjer bodo že dopoldne postavili tako imenovano fun cono, v kateri bo potekal maraton Mini DJ akademije, nastopila pa bo tudi plesna skupina Force Celje.