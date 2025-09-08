ATHEIST IN OSTALI

Ljubljana v znamenju death metala: od filozofije do matematične natančnosti

V ljubljanski Orto bar prihaja paket naprednega metala.
Fotografija: Atheist so utemeljili podžanr tehničnega death metala. FOTO: arhiv skupine
Atheist so utemeljili podžanr tehničnega death metala. FOTO: arhiv skupine

S. I.
08.09.2025 ob 05:40
S. I.
08.09.2025 ob 05:40

Ljubljano jutri čaka neizprosen večer tehničnega in brutalnega death metala, ki bo zadovoljil še tako zahtevne okuse. V okviru 35. obletnice legendarnega albuma Piece of Time v Orto bar prihajajo utemeljitelji tehničnega death metala in pionirji žanra, ameriški Atheist, družbo pa jim bodo delali Origin, Death Rattle, Gorgatron, vsi trije prav tako iz ZDA, in britanski Infested Angel.

Ameriški Atheist po vseh teh desetletjih še vedno zvenijo ostro, aktualno in nepopustljivo. Njihov prebojni album Piece of Time (1989) in revolucionarni Unquestionable Presence (1991) sta spremenila tok metala z napredno harmonijo, jazzovskimi elementi in filozofsko tematiko. Legendarni kitarist in vokalist Kelly Shaefer ter njegova ekipa bodo v Ljubljani postregli z edinstveno mešanico intelektualne agresije in zvočne kompleksnosti, ki jo lahko ponudijo le Atheist. To ne bo le koncert, to bo lekcija iz zgodovine death metala.

Če Atheist predstavljajo um, so Origin telo, so lepo zapisali organizatorji KD Veseli dihurčki, s svojo nečloveško tehničnostjo in brutalnostjo veljajo za eno najbolj ekstremnih koncertnih izkušenj v death metalu. Njihova glasba je skoraj matematično natančna in hkrati kaotična. Kot predskupine bodo nastopili še sodobni melodični death metalci Death Rattle, starošolski metalurgi Gorgatron in britanski death metalci Infested Angel.

