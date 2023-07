Ljubezen se je rodila pod čarobnim severnim sijem

Februarja, skoraj natanko dve leti po rojstvu njunega prvorojenca, je Kit Harington razkril, da bosta z Rose Leslie še drugič postala oče in mati. Zdaj pa je njun sinček, čigar ime za javnost še vedno ostaja skrivnost, končno postal starejši bratec. »Navdušeni so, da so v svojo družino sprejeli še dojenčico,« je radostno novico potrdil predstavnik zvezdniškega parčka.

Sprva sta se zaljubila njuna televizijska lika. FOTO: Fb

V drugo gre lažje, pravijo, a temu zvezdnik Igre prestolov nikakor ne bi mogel prikimati. Nasprotno, prihod drugega otroka je pričakoval s strahom. Ne ker se tega ne bi veselil, temveč precej bolj preprosto, ker je tokrat vedel, kaj ga čaka. »Na smrt me je strah. Pri prvem otroku se ti devet mesecev nosečnosti zdi, vsaj moškemu, da hodiš na oblaku in poplesavaš skozi travnik marjetic. Zdaj, v drugo, pa se precej hitreje zaveš resničnosti in zato začneš že hitro razmišljati precej bolj praktično,« je priznal igralec in še dodal, da sta se z Rose na prihod hčerke, ki ju je zdaj osrečila, pripravljala morda celo za odtenek preveč praktično. »Prvi otrok je kot nekakšna sanjava romanca, pri drugem pa sva se skoraj usedla za mizo in si rekla, da morava takoj začeti starševstvo.«

Materinstvo je prvič spoznala pred dvema letoma in pol. FOTO: Osebni arhiv

Odnos, ki traja vse življenje Ljubezen se zgradi, ne le v hipu zgodi. Tako je po prihodu prvorojenca svoje poglede razgalila Rose, od katere se je pričakovalo, da se bo v trenutku, ko je v roke prvič prijela sinka, vanj brezpogojno in brezglavo zaljubila. »Čemu bi se to moralo zgoditi in čemu naj bi bila takšna takojšnja ljubezen naravna? Čemu, ko pa teh občutij sploh ne poznaš, saj prej še nikoli nisi bil starš?« se je spraševala igralka in namesto tega sinku v mislih dejala, da je »čudovito, da si končno tu. Zdaj te moram spoznati in s teboj zgraditi odnos, ki bo trajal vse življenje.«

Novico zaupal med pogovorno oddajo

Kit je novico o vnovičnem pričakovanju svetu sicer zaupal med pogovorno oddajo Jimmyja Fallona, ko je voditelju med pripovedovanjem, kako bister je njegov sin, mimogrede navrgel, da bo malček doživel šok svojega življenja. »Dobil bo namreč mlajšega bratca ali sestrico.« A čeprav sta mu navdušena Kit in Rose to poskušala razložiti, je bil dvoletnik vendar še premlad, da bi resnično razumel, kaj to pomeni. »Na to ga poskušava pripraviti. Kaževa mu Rosin trebušček in mu govoriva, da je tu mamin dojenček. A najdlje sva prišla do tega, da je kazal na svoj trebušček in govoril 'moj dojenček'.«

Igralka ne verjame, da se v otroka takoj in avtomatično noro zaljubiš. FOTO: Dave Allocca, Starpix

Rose in Kit sta se spoznala leta 2011 med snemanjem uspešnice Igra prestolov in se pred kamerami, on kot Jon Snow in ona kot Wildling Ygritte, zaljubila. A medtem ko je bila ljubezen njunih domišljijskih likov obsojena na propad, je resničnost posnemala umetnost le do neke mere. Igralca sta se tudi v resnici zaljubila, a njune ljubezni nato ni kruto prekinila smrt, temveč sta jo leta 2018 proslavila s poroko.«Ko te nekdo že v osnovi privlači in je tvoj izvoljenec tudi pred kamerami, potem se je zelo lahko zaljubiti tudi v resničnosti,« je dejal Kit in še dodal, da je svoje morda naredilo tudi snemanje na Islandiji. »Dežela je čudovita, severni sij čaroben – tam sem se zaljubil.«