SNG MARIBOR

Ljubezen, izdaja in strast na odru: zgodba, ki nikoli ne zastara

Cankarjev dom bo danes prizorišče uprizoritve Verdijeve mojstrovine Otello.
Fotografija: Veličastni trenutki Verdijeve mojstrovine Otello na odru FOTO: FESTIVAL LJUBLJANA
Veličastni trenutki Verdijeve mojstrovine Otello na odru FOTO: FESTIVAL LJUBLJANA

D. L.
08.09.2025 ob 07:30
D. L.
08.09.2025 ob 07:30

Po skoraj treh desetletjih se ta pretresljiva tragedija vrača na slovenski oder v novi preobleki, z vrhunsko mednarodno ekipo in svežim režijskim pogledom. Opera, nastala po Shakespearovi znameniti tragediji, nas popelje v svet strasti, ljubosumja in izdaje. Giuseppe Verdi je v štirih dejanjih ustvaril izjemno lirično dramo, v kateri se prepletajo veličastni zbori, subtilni intimni trenutki in siloviti orkestrski izbruhi.

Tokratna produkcija SNG Opera in balet Maribor je plod sodelovanja z uglednim švicarskim režiserjem Guyem Montavonom, ki v predstavo vnaša svežino in sodobno interpretacijo brez izgube spoštovanja do Verdijeve tradicije. Glasbeno vodstvo prevzema italijanski dirigent Roberto Gianola, orkestru pa se pridružuje mogočni Zbor Opere SNG Maribor. Scenografijo, kostume in oblikovanje svetlobe podpisuje Wolfgang von Zoubek, ki s svojo vizualno vizijo dopolnjuje napeto dramsko dogajanje.

Na odru bo zasijala mednarodna pevska zasedba. V naslovni vlogi bo urugvajski tenorist Carlos Marcelo Ventre, v vlogi nežne in tragične Desdemone bo slovenska sopranistka Sabina Cvilak, vlogo spletkarskega Jagota pa bo prevzel baritonist Luka Brajnik, prejemnik Wagnerjeve štipendije iz Bayreutha. Ljubljana Festival s tem dogodkom ponovno dokazuje, da ostaja središče vrhunskih umetniških doživetij.

