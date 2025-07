Ljubezen in ogenj flamenka na Ljubljana Festivalu

Na poletni večer bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma oder zavzela baletna pantomima Začarana ljubezen (El Amor Brujo) španskega skladatelja Manuela de Falle, zgodba o Candeli, ciganki, ki jo preganja duh nekdanje ljubezni.

Na odru bosta zasijala izjemna pevka flamenka Ginesa Ortega in virtuozni plesalec David Romero – vsak s svojo umetniško močjo in izrazno tenzijo. Glasbo, ki že v izvirniku prekipeva od andaluzijskega temperamenta, bo izvedel Simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA pod vodstvom karizmatičnega dirigenta Josepa Vicenta. Glasbeni direktor orkestra ADDA Simfònica Alicante in eden najvidnejših dirigentov svoje generacije že desetletja osvaja svetovna glasbena prizorišča. Orkester, ki ga vodi, je sinonim za inovacijo in drznost.

Program bo razpet med tri izjemna glasbena dela: poleg Začarane ljubezni še Špansko capriccio, ki temelji na ljudskih motivih in vzbuja skoraj filmske podobe, ter Bernsteinnov legendarni nabor Simfoničnih plesov iz Zgodbe z Zahodne strani, kjer se jazzovski zamahi, ritmi Broadwaya in klasična orkestracija srečajo v vroči urbani mešanici. El Amor Brujo ni le predstava – je poklon ljubezni v vseh njenih oblikah: strastni, boleči, osvobajajoči.