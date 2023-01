Ljubezen daje moč zdaj v rock verziji (VIDEO)

Savinjčana Ana Golavšek in Jernej Luzar, ki sta par že nekaj let, sta bila sprva del vsak svoje glasbene zasedbe. Ana skupine Mijav, Jernej pa rockerske skupine. Sčasoma sta glasbeni poti združila in rodil se je duet, ki sta ga poimenovala po inicialkah svojih imen A'n'J. On je igral kitaro, ona je pela. Pred dobrim letom pa je Jernej svoji Ani namenil posebno darilo v obliki božične pesmi, ki sta jo poimenovala Ljubezen daje moč in jo je Jernej ustvaril z Žanom Serčičem.

Slednji jo je za presenečenje tudi prvi odpel, pozneje pa sta jo v duetu posnela Ana in Jernej, ki sta duet razširila v rock'n'roll skupino z istim imenom A'n'J band, k sodelovanju pa povabila še klaviaturista Jana Golavška, ki je pravzaprav Anin brat, in njunega bratranca Julijana, ki ima v skupini vlogo bas kitarista, medtem ko je za bobne sedel Klemen Krajnc. Vseh pet se jih z glasbo ukvarja že od mladih nog, ko so začeli pridno vaditi vsak svoj inštrument.

Ko je Ana po nekajletnem učenju klavirja ugotovila, da se želi ukvarjati s petjem, se je med drugim učila solo petja pri priznanih slovenskih učiteljih. Jan, ki ga je nad rock glasbo navdušil oče, pa pravi: »Čeprav rock kot glasbena zvrst obstaja že kar nekaj časa, pa vseeno verjamem, da ima še vedno potencial, ki je dosegljiv samo tej zvrsti, in da ima neko nevidno energijo, ki je ni možno najti nikjer drugje. Kdor je že kdaj doživel vzdušje izjemnega rock koncerta, ve, o čem govorim. In to energijo poskušamo pričarati tudi mi.« In kaj so novega ustvarili zdaj? Pesem Ljubezen daje moč, ki sta jo leta 2020 Ana in Jernej posnela v romantičnem duetu, so posneli na novo, skladba pa je dobila pridih rock'n'rolla, kar je tudi v stilu njihove skupine.