Letos se vino žal ne bo točilo

Kljub vztrajanju na sceni niso upehan dinozaver, ampak živ bend, ki redno osvežuje zvok. FOTO: LUKA RIFELJ

Pesem je nastala po lepem druženju in pomitih kozarcih, potem pa smo skupaj še malo pobrusili robove.

Po uspešnem lansiranju skladbe Adijo klape pošilja skupina Orlek na radie, v svet in na splet še drugi del jesenskega dvojnega singla. Pesem Ko se vino več ne toči je poklon martinovemu 2020, zanjo pa so posneli tudi zabaven koronski video, ki pa je nastal po resnični zgodbi. Kako pomemben in veselja poln praznik je za Slovence martinovo, potrjuje tudi to, da mu Štajerci pravijo mali fašenk oziroma mali pust, v vseh treh naših vinorodnih deželah pa ob tem potekajo številne šege, običaji, praznovanja, izbori vinskih kraljic, enološka, etnološka in gurmanska druženja ter še marsikaj.»Pesem Ko se vino več ne toči prihaja med ljudi ob prazniku vina, čeprav ni bila mišljena za ta namen. Govori o trenutkih, ko ostanemo sami s sabo, in takšna je tudi glasbena podlaga. Umirjena, zadržana, a vendar polna optimizma. Res pa je, da se bo letos vino točilo v veliko manjši meri, kot bi se sicer, in s tem je pesem dobila popolnoma drug pomen,« pravi avtor glasbe, njegov oče, ki podpisuje besedilo, pa v šaljivem slogu z zrnom soli dodaja: »Pesem je nastala po lepem druženju in pomitih kozarcih, potem pa smo skupaj še malo pobrusili robove. Napisali smo jo, ko so druženja bila še dovoljena. Še sreča, da se lahko zdaj vsaj še gledamo z očmi.«Izidu prvega dela dvojnega jesenskega singla skupine Orlek bi sicer moral slediti video za pesem Adijo klape, a je izvedba zamišljenega scenarija ob koronskih prepovedih prehajanja občinskih mej in druženja večjih skupin ljudi tako zahtevna oziroma praktično nemogoča, da so se mu fantje vsaj do sprostitve omejitev odpovedali.»Ker nas je v skupini devet, dva člana pa niti ne živita v Zasavju, je logistika benda trenutno zahtevna že, če se želimo dobiti na vaji, kaj šele posneti spot. A ker smo po naravi optimisti in ljudem raje prinašamo veselje kot žalost, je takšen tudi video za pesem Ko se vino več ne toči,« pravijo fantje. Če še česa ne veste, kako se morate obnašati v teh težkih časih, je ogled obvezen. Predvsem pevecin policistto pokažeta zelo nazorno. Zaradi že omenjenih ukrepov mož postave tudi ni dovolil več kot šestih oseb na snemanju in sta morali dve tretjini skupine ostati doma. Se pa v zaključku, v spominu na čase, ko se je vino lahko točilo v večjih družbah, ko so bile gostilne odprte in ni bilo treba domov že ob mraku, pojavi še en znan obraz.