Let 3 o Joker Out: Morda bomo pa »užgali grupiča«

Hrvaška je na Dori izbrala skupino Let 3 in jih tako poslala v Liverpool na oder Evrovizije. Legendarni hrvaški glasbeniki so znani po svojih provokacijah in odličnih odrskih performensih, ki velikokrat vključujejo goloto oz. vsaj nage riti. Ali jim bodo na evrovizijskem odru pustili svobodo izražanja, bomo videli maja. BBC ima namreč zelo stroga pravila in teme, kot so vera, politika ali vojna, so nezaželene. Evrovizija se letos zaradi angleškega časa ne bo začela ob 21. uri, temveč ob 20. uri, tako da bodo prvi del spektakla spremljali tudi mlajši. BBC posebno pazi, da v televizijskem terminu do 22. ure ne prikazujejo ničesar, kar ne bi bilo primerno za najmlajše. Več o tem preberite tukaj.

Let 3 FOTO: Pixsell

Med nastopom na Dori so povzročili škandal, ko so pokazali svoje nage riti, iz katerih so viseli nageljni. Ravno na to se je v intervjuju za portal 24 ur navezal vodja zasedbe, ko so ga vprašali, kaj meni o slovenski skupini Joker Out. Povedal je, da so lepi fantje in če bo priložnost, da bi radi zaigrali skupaj. »Morda si bomo skupaj zatikali nageljne v rit ali užgali »grupiča«, kaj takega,« je še dodal o slovenskih predstavnikih na Evroviziji.