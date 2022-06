Lepi zvezdnik neprepoznaven v tej vlogi (FOTO)

Z zapeljivimi modrimi očmi, seksi nasmehom in izklesanim telesom Bradley Cooper buri žensko domišljijo, njegov magnetizem pa so že pred desetletjem prepoznali tudi pri reviji People in ga ustoličili kot najbolj seksi zemljana.

A danes mu obraz prepredajo globoke starostne gube, lase ima belo sive, s sredine obraza mu štrli precej večji nos, pa tudi bolj gomoljaste oblike, kot smo ga bili pri njem vajeni. »Kdor koli stoji za ličenjem, je opravil izjemno delo. Bradleyja je spremenil v starca!« se je ob prvih fotografijah igralca, ki se je za svoj najnovejši filmski projekt spremenil v slovitega skladatelja in dirigenta Leonarda Bernsteina, oglasil uporabnik družabnih omrežij, drugi pa dodal, da bi si mojster ličenja za svoje delo vsekakor zaslužil oskarja.

Zvezdnika v novi vlogi ne prepoznajo niti najbolj goreči oboževalci. FOTO: Netflix

Četudi ni manjkalo niti kritik na račun protetičnega nosu, češ da bi za upodobitev judovskega skladatelja pač lahko izbrali igralca judovskih korenin.

Spielberg mu je prepustil projekt

V biografskem filmu o slovitem skladatelju, ki se je podpisal tudi pod glasbo broadwayskega muzikala Zgodba z Zahodne strani in mu je njegov glasbeni genij prinesel sedem emmyjev, dve nagradi tony in 16 grammyjev, Cooper na svoja pleča ni prevzel le upodobitve glasbenega velikana, temveč je zasedel tudi režiserski stolček, četudi bi prvotno moral režijsko taktirko vihteti Steven Spielberg.

A ker je tedaj, ko je Spielberg pristopil k igralcu, Bradley ravno zaključeval snemanje uspešnice Zvezda je rojena, sta ga bolj kot igra mikali pisanje in režiranje filmov. »Stevenu sem dejal, da sem sicer vedno čutil, da bi lahko igral dirigenta, a da bi si želel material sam raziskati in videti, ali bi film lahko tudi spisal in režiral.«

Na njegovo zadovoljstvo Spielberg za igralčeve besede ni bil gluh in mu je prijazno prepustil projekt, ki se ga je Cooper zagnano lotil že pred skoraj petimi leti. Kako tudi ne, ko pa so se mu s tem uresničile otroške fantazije. Kot otrok namreč ni sanjaril o igralski karieri, ampak o tem, da bi stal v koncertni dvorani pred orkestrom in ga s taktirko vodil skozi simfonije.

»Od otroških let sem si že želel postati dirigent. S tem sem bil že obseden, pri osmih letih sem celo pisal Božičku, naj mi prinese dirigentsko paličico. Poslušal sem glasbo, se vanjo zaljubljal z vsako novo noto, poznal sem vsak trenutek skladbe, denimo koncerta za violino v D-duru Petra Iljiča Čajkovskega. Vse to sem vedel, kljub temu da tega glasbenega jezika nisem govoril.«

Film, ki bo za Bradleyja njegov drugi skok tudi v režijske vode, prihaja na velika platna predvidoma prihodnje leto.

V prihajajočem filmu, katerega kamere so se začele vrteti minuli mesec, bodo ustvarjalci osvetlili 30 let dirigentovega življenja, in sicer poleg glasbene poti tudi Leonardov zapleteni odnos z ženo, čilsko igralko Felicio Montealegre.

Njegov režijski prvenec, v katerem je tudi igral, je bila uspešnica Zvezda je rojena. FOTO: Wenn.com

Vse od trenutka, ko sta se 1946. spoznala na zabavi, prek kar dveh zarok, ki sta nato vendar pripeljali do poroke in zakona, v katerem so se jima rodili trije otroci. Felicia, ki jo bo v filmu upodobila Carey Mulligan, je ob njem vztrajala ves čas, kljub njegovim homoseksualnim nagnjenjem, ki naj bi se jim včasih prepustil z mlajšimi moškimi.