Lepi Dasa po dvajsetih letih izdal novo pesem

Slovenski pevec, vokalist in bas kitarist Vlado Pilja, nekoč znan pod imenom Lepi Dasa, že od leta 2012 ni izdal nobene pesmi. Danes, posebej za Slovenske novice, ekskluzivno objavljamo Vladovo novo pesem in spot z naslovom Toda jaz sem ti oprostil.

Vlado s svojo izbranko Andrejo. FOTO: osebni arhiv

»Dobil sem povabilo, izvrstnega pianista, ki igra pri Šank Rocku in Marku Vozlju, da bi naredili pesem v sodelovanju moškega pevskega zbora Oplotnica. Kot solist z zborom nisem nikoli sodeloval, a pesem me je navdušila, saj je romantična balada,« pravi zaljubljeni Vlado, ki zadnje čase objavlja veliko romantičnih slik s svojo izbrankona družabnih omrežjih. »Spot se je snemal v Slovenski Bistrici in moram povedati, da je bil dan poln smeha, saj so fantje zbora poskrbeli za ogromno heca.«

Pesem, ki ima že kar nekaj ogledov, čeprav je šele objavljena, lahko poslušate na spodnji povezavi.