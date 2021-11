Lenarte so navdihnili stari glasbeni mački

Nekoč bom zbral pogum je znana pop skladba skupine Pop Design, s katero se je zasedba leta 1989, ko se jim je pridružil novi pevec Miran Rudan, predstavila na Melodijah morja in sonca. In prav ta skladba je navdihnila člane glasbene skupine Lenarti z Dolenjske, da so z nje odpihnili prah in jo priredili na narodno-zabavni način. Tako, kot so jo začutili sami, zato upajo, da bodo z njo navdušili tudi druge mlade.

Lenarti so trije mladi člani iste družine Lenart – brata Luka in Blaž ter njuna sestra Nika –, ki so na glasbeno pot stopili pred petimi leti. Njihova prva skladba, ki so jo posneli, je bila prav tako priredba, in sicer narodno-zabavne polke z naslovom Vsak ne more biti muzikant, ki so jo izvajali Stoparji. Prav tako so priredili pop uspešnico skupine Rock'n'band Ostani še minuto in balado Čukov z naslovom Za njo. Imajo pa že nekaj lastnih, denimo Nisem jaz tak lenuh, V šolo več ne grem, Prišla bo pomlad in denimo Mala moja, ki je nastala v sodelovanju z mentorjem Primožem Grašičem za natečaj Volkswagen špila, Po domače mal' drugače, kjer so Lenarti postali zmagovalci po mnenju občinstva. In prav cilj projekta Volkswagen špila je bil, da zabavne pesmi priredijo na narodno-zabavni način. Kot pravijo Luka, Blaž in Nika, so se za priredbo Pop Designove Nekoč bom zbral pogum odločili tudi zato, ker se mladi radi ozirajo v preteklost, kjer iščejo vzornike in dobre stvari.

»Tako je tudi v glasbi. Ko se ti kar naenkrat zazdi, da slišiš res dobro skladbo, ki bi jo rad zaigral. Pa vzameš inštrument in zaigraš. Lahko tudi na harmoniko, pa čeprav je to pesem legendarne pop skupine Pop Design. In na koncu je zven res fantastičen in predvsem naš,« pove Luka Lenart, ki zaključuje študij glasbe, medtem ko je Blaž še srednješolec, Nika pa maturantka. V prostem času pa se Lenarti, poleg tega da preizkušajo meje v glasbi, radi predajajo tudi lenarjenju in igranju igric. Sicer pa ima pesem Nekoč bom zbral pogum že v osnovi poskočen ritem, zato je ni bilo težko prirediti v polko.