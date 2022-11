Legende znova tu, 18. novembra se vračajo v prestolnico

Legendarna rock zasedba Riblja čorba se 18. novembra vrača v prestolnico, kjer bodo proslavili kariero, ki obsega več kot 40 let nepozabnih uspešnic.

»Zelo se veselimo nastopa v kultni Cvetličarni, saj so naše energične pesmi idealne za klubsko atmosfero in vzdušje, ki ga nikoli ne zmanjka,« se koncerta veseli njen frontman Bora Đorđević, ki že več let živi v Ljubljani. Skupina se je v zgodovino zapisala z uspešnicami, kot so Ostani đubre do kraja, Na zapadu ništa novo, Nemoj da ideš mojom ulicom, Volim, volim žene, Neču da ispadnem životinja, Amsterdam, in drugimi. Priljubljeni rockerji so ravno dokončali 21. album, ki bo najverjetneje nosil naslov Tamna strana sunca, na njem pa so pesmi o ljubezni in smrti.