Legende se vračajo: Agropop z novim videospotom in največjo veselico vseh časov

Legendarna skupina Agropop se je nedavno vrnila na glasbeno sceno. Potem ko so ustvarili pesem Srečna familija, zdaj predstavljajo nov videospot za eno svojih najbolj prepoznavnih uspešnic Skupaj se veselimo. »Narejen je brez pretiravanja. Je preprost in domač, tako kot pesem,« pravi Aleš Klinar, ki se še dobro spominja začetkov skupine.

»Agropop je nastal kot glasbena šala, ki je nepričakovano eksplodirala. Ko smo izdali pesem Jasmina, so bili odzivi tako siloviti, da sem imel občutek, kot bi v Slovenijo treščila bomba. Po nekaj mesecih smo že polnili dvorane, plošče so se prodajale v rekordnih številkah, turneje pa so trajale brez premora,« doda. Zadnja leta delovanja so bila, kot pravi, fizično in psihično naporna. A spomini so močni in lepi. Danes ga pri vnovični vrnitvi vodi predvsem želja po glasbi, ki ni narejena za všečke. Po njegovi oceni je prav zdaj pravi čas, da Agropop znova zaživi.

Aleš Klinar želi z glasbo ponovno povezati generacije.

Ena najprepoznavnejših

Skupaj se veselimo je pesem, ki je ob izidu v devetdesetih postala ena njihovih najbolj prepoznavnih. Refren so peli na porokah, veselicah, v gostilnah in na šolskih zaključkih. Pesem je hitro postala ponarodela in v mnogih slovenskih družinah je še danes del domače glasbene zbirke. Gre za tisto vrsto komada, ki poveže ljudi in jih spravi na noge.

»To, kar počnemo, ni retro. To je zdaj. To je odgovor na čas, ki potrebuje več iskrenosti in manj mask,« še pravi Klinar, ki želi z glasbo ponovno povezati generacije. Klinči, Polde in pujs Srečko so znova tukaj, z njimi pa tudi mlajši člani. Hepi Pepi (Dejan Krajnc), Migi Tvigi (Andreja Sonc) in Majči Tajči (Maja Bobnar) z navdušenjem in spoštovanjem do dediščine nadaljujejo zgodbo Agropopa.

S Srečno familijo so napovedali veliko vrnitev.

Videospot Skupaj se veselimo je tudi uvod v veliki koncert. V petek, 21. novembra, bo skupina zaznamovala svojo 40-letnico z največjo slovensko veselico vseh časov, in sicer v Hali Tivoli, kjer so v preteklosti že pisali zgodovino. Koncert bo postregel z nostalgijo, nepozabno zabavo, vizualnimi in drugimi efekti, plesalkami in razširjeno glasbeno zasedbo.

»Morda se marsikdo sprašuje, zakaj prav zdaj. Zato ker potrebujemo veselje. Ker si želimo iskrenost, humor in glasbo, ki nas spomni, da je življenje lepo tudi, ko ni popolno. Naredimo Slovenijo spet veselo,« zaključijo glasbeniki.