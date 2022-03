Legendarni slovenski glasbeniki skupaj po dvajsetih letih (FOTO)

Priljubljeni skupini Bepop in Game Over ter plesalec in pevec Sebastian bodo po skoraj dveh desetletjih spet stali na istem odru. To je velika novica, ki so jo po tednih ugibanj končno razkrili junaki zadnje velike vseslovenske glasbene evforije.

Skupina Bepop pred dvajsetimi leti, v času svoje največje slave FOTO: INSTAGRAM

Zabava z glasbo 90. let in s preloma tisočletja, na kateri bodo lahko njihovi veliki oboževalci z njimi odpeli vse največje uspešnice, pripravljajo pa tudi kakšno presenečenje, se bo odvila 27. maja v ljubljanski Cvetličarni. Dogodek je zastavljen kot druženje z oboževalci, zato bo klub verjetno premajhen za vse, ki bodo želeli praznovati z njimi. Zabava sovpada tudi z 20-letnico njihovih karier. Sebastiana smo denimo spoznali na izboru za miss Slovenije, Game Over so se predstavili na podelitvi viktorjev, skupino Bepop pa so izbrali na avdicijah Popstars.

»Ne le, da nas naša publika ni pozabila. Mladi, ki danes najpogosteje obiskujejo zabave, so navdušeni nad glasbo z začetka tisočletja,« pravijo glasbeniki. Bepop so se uspešno reaktivirale kot ženski trio in izdale že štiri uspešnice, Sebastian ni nikoli prekinil kariere, Game Over pa so se lani zbrali v originalni postavi, nastopi vseh pa so vedno odlično obiskani. »Vse se je lepo povezalo, da bomo na oder spet stopili skupaj ob 20-letnici naših karier, in zagotovo bo to nepozaben in čustev poln večer,« sporočajo pevci. In kaj se bo sploh dogajalo?

»Cilj je skupaj podoživeti tisto, kar se je na odrih in pod njimi dogajalo v naši mladosti, ob čemer bodo na dan prišli vsi spomini, ki smo jih nabirali skupaj,« pravi Sebastian, fantje iz skupine Game Over pa navihano dodajo: »Marsikaj se zna zgoditi. Mogoče se bomo pripeljali s helikopterjem in vstopili ob ognjemetu. Nekaj se šepeta, da se bodo dekleta na oder spustila po vrveh!« Tudi bepopovke nestrpno čakajo na dan, ko se bodo lahko znova družile z oboževalci.