ČUSTVENO

Legendarni Rade Šerbedžija koncert posvetil Mileni (FOTO)

Vedno odlični glasbenik je polne Križanke popeljal na čutno šansonjersko popotovanje.
Fotografija: Od Vlada Kreslina je dobil nov klobuk, uspelo mu ga je ujeti na glavo. FOTO: MEDIASPEED.NET
Od Vlada Kreslina je dobil nov klobuk, uspelo mu ga je ujeti na glavo. FOTO: MEDIASPEED.NET

K. Š.
26.08.2025 ob 13:11
K. Š.
26.08.2025 ob 13:11

»Lani sem koncert posvetil moji dragi prijateljici iz Ljubljane, igralki Mileni Zupančič. Tudi letos ga posvečam njej,« je svoj več kot dve uri dolg in čustveno nabit nastop začel šarmantni Rade Šerbedžija. Publiko je osvojil malodane že v prvih minutah, ko se je sprehodil skozi prve vrste s pesmijo Pjesma za tebe. Njegova iskrenost, čutnost in žameten pripovedovalski glas so poslušalce popeljali globoko. Posebno interpretacije pesmi, ki so mu osebno veliko pomenile in ob katerih je tudi sam postal čustven, celo tako, da so se mu orosile oči.

Dobil je nov klobuk

Strast, ki jo nosi in z občinstvom deli vrhunski igralec, imajo tudi njegovi glasbeni prijatelji. Na odru so se mu pridružili številni, med drugim hči Milica z izjemnim vokalom ob spremljavi kantavtorja Henria iz Katalonije, publiko pa je razvnel tudi ikona hrvaškega rocka Damir Urban s pesmijo Budi moja voda, ki jo je večina poslušalcev seveda poznala in zapela skupaj z njim.

Kot presenečenje večera se je Radetu na odru pridružil Vlado Kreslin, ki mu je podaril nov klobuk. Naslov večera je bil namreč Moj klobuk ima tri luknje, ki ga je Šerbedžija izbral kot spomin na čudovite dni mladosti, ki jih je preživel v Mariboru in na Ptuju ob snemanju filma Rdeče klasje, v katerem njegov lik na začetku zapoje pesem s tem naslovom. Stoječe ovacije tako niso bile nič nenavadnega, Rade pa se je od svoje goreče publike poslovil z eno najbolj znanih pesmi Ne daj se, Ines!

Hrvaški glasbenik Damir Urban v družbi Roberta Waltla, direktorja Mini teatra FOTO: MEDIASPEED.NET
Hrvaški glasbenik Damir Urban v družbi Roberta Waltla, direktorja Mini teatra FOTO: MEDIASPEED.NET

S svojim čustvenim in bogatim nastopom je spet prepričal polne Križanke. FOTO: MEDIASPEED.NET
S svojim čustvenim in bogatim nastopom je spet prepričal polne Križanke. FOTO: MEDIASPEED.NET

Koncert je tudi letos posvetil igralki Mileni Zupančič. FOTO: MEDIASPEED.NET
Koncert je tudi letos posvetil igralki Mileni Zupančič. FOTO: MEDIASPEED.NET

Izjemni vokal njegove hčere Milice Šerbedžija FOTO: MEDIASPEED.NET
Izjemni vokal njegove hčere Milice Šerbedžija FOTO: MEDIASPEED.NET

