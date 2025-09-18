Legendarni Pero Lovšin ima nov album, prihaja tudi veliki koncert (VIDEO)

V Koželjevem vinskem hramu v starem centru Ljubljane je zavladalo praznično vzdušje. Pero Lovšin je skupaj z novinarji, prijatelji in ljubitelji glasbe proslavil izid svojega enajstega samostojnega albuma Za sto let naprej ter ob tem napovedal veliki koncert, ki bo 3. oktobra v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Za uvod so gostje dvignili kozarce posebnega »stoletnega« vina, pripravljenega v sodelovanju z vinarjem Alešem Kristančičem, ki ga Lovšin v šali imenuje »moja kri«. Njegova nova linija vin Za sto let naprej nosi pomenljiv moto Rdeče za objem sreče in se čudovito ujema z osrednjim sporočilom plošče. Na tej se prepletajo protestne in mirovniške pesmi, iskrene ljubezenske izjave in celo skoraj vinska skladba. Novi singel Ni mi dost, ki ga spremlja videospot, razkriva nežnejšo plat glasbenika, medtem ko pesmi, kot je Marš za mir, opozarjajo na kruto realnost današnjega sveta.

»Muzika je ena vrsta katarze – poveš, kar misliš, in hkrati ponudiš odgovor. In ta odgovor je objem, ljubezen,« pravi Lovšin. Na predstavitvi mu je družbo delal novinar Marcel Štefančič, s katerim sta ob kozarcu vina spregovorila o glasbi, družbi in minljivosti. Pero pa seveda ni ostal le pri besedah – zapel je nekaj novih skladb, s čimer je nakazal, kaj lahko pričakujemo oktobra v Cankarjevem domu.