Legendarni Kićo v umetni komi, priključen je na respirator

Hrvaški mediji poročajo, da je življenje priljubljenega glasbenikaogroženo. Jutarnji piše, da se je njegovo zdravstveno stanje po rutinski operaciji nenadoma poslabšalo, zaradi česar sta sledili še dve operaciji, po zadnji je končal v inducirani komi, priključen na respirator.»Vsi smo pričakovali, da bo čez nekaj dni zapustil bolnišnico, da bo vse dobro, a od njegovega sina smo izvedeli, da ni vse tako kot bi moralo biti. Priključen je na respirator. Zakaj, ne vem. Vsak dan mu pošiljam sporočila, a vidim, da jih ne prebere,« je za RTL dejal njegov menedžer in dolgoletni prijateljKićo se lahko pohvali z dolgo glasbeno kariero. Pravijo, da je bil največji šovman svoje generacije. Prijatelji ga poznajo kot izredno optimističnega in vedrega. »Kićo je velik optimist. Velik. To vedo njegovi najbližji prijatelji in mislim, da bo iz tega izšel kot zmagovalec,« je dejal Lokin.