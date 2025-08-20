ZGODBA O POSEBNI SKUPINI

Legendarni Depeche Mode posneli dokumentarec

Film oktobra prihaja v svetovne kinematografe.
Fotografija: Dokumentarec o skupini Depeche Mode govori tudi o minljivosti in smrti. FOTO: Brianhphoto/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Dokumentarec o skupini Depeche Mode govori tudi o minljivosti in smrti. FOTO: Brianhphoto/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

I. Š.
20.08.2025 ob 11:00
I. Š.
20.08.2025 ob 11:00

Čas branja: 1:55 min.

Britanska glasbena skupina ­Depeche Mode je razveselila oboževalce z napovedjo, da bo oktobra v kinematografe po svetu prišel glasbeni dokumentarni film Depeche Mode: M. Posnet je bil leta 2023 v ­Ciudadu de Méxicu na koncertih zasedbe v okviru njihove svetovne turneje.

Ta se je, tako kot album, imenovala Memento Mori. Skladno s tem naslovom film ne govori le o glasbi­ in mehiški kulturi, ampak tudi o minljivosti in smrti. Dokumentarec bo doživel premiero na filmskem festivalu Tribeca, režiral ga je mehiški režiser Fernando Frías, ki je, kot so v sporočilu za javnost navedli besede pevca Dava Gahana, opravil resnično čudovito delo.

Člani skupine Depeche Mode so se prebili na svetovno sceno v zgodnjih osemdesetih, v zlatih letih čudaštva, novega vala in poceni sintesajzerjev. Toda proti koncu osemdesetih je bila večina tovrstnih glasbenih skupin vse manj čudaška – ali vse manj uspešna.

Kultni status

Edini, ki so dobili kultni status, so bili The Cure in Depeche Mode. Njihov preskok od zasedbe, ki je izvajala neambiciozen sintesajzerski pop, do velikanov električnega rocka se zdi še članom Depeche Mode komaj verjeten. Skupino, ki izvira iz mesteca Basildon v grofiji Essex, zdaj sestavljata Martin Gore in Dave Gahan, soustanovitelj skupine Andy Fletcher je leta 2022 umrl v 61. letu starosti.

»Fletch je imel zlato srce in ti je vedno stal ob strani, ko si potreboval pomoč, pogovor, zabavo ali hladno pivo. V mislih smo z njegovo družino in prosimo, da ga ohranite v srcu ter spoštujete zasebnost družine v teh težkih časih,« sta takrat napisala preostala člana skupine.

