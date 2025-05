Legendarni David Attenborough z novim dokumentarcem: Če rešimo morje, rešimo naš svet

Kljub obsežnemu uničenju, ki so ga utrpeli naši oceani, legendarni britanski naravoslovec David Attenborough v svojem novem filmu izraža upanje za njihovo prihodnost. Dokumentarni film z naslovom Ocean je premiero doživel minuli teden, udeležil pa se je je tudi britanski kralj Karel III.

Film predstavlja grožnje, ki pretijo oceanom v zadnjih desetletjih – od uničujočih industrijskih ribolovnih praks do množičnega beljenja koralnih grebenov. »Po skoraj stoletju življenja zdaj razumem, da je najpomembnejši kraj na Zemlji – morje,« Attenborough pravi v napovedniku filma. Film je v kinematografih uradno na ogled od prejšnjega četrtka, tisti dan je naravoslovec praznoval 99 let.

Oceani so ključni, meni režiser.

Morje se obnovi hitreje, kot smo si kdaj lahko predstavljali.

Glas narave

»Ko je David Attenborough začel svojo kariero, sta obstajala le dva televizijska kanala in vsi so ga poznali kot glas narave. Danes imamo stotine kanalov in družbenih omrežij – a on ostaja ta glas,« je dejal izvršni producent filma Enric Sala, tudi ustanovitelj iniciative Pristine Seas pri National Geographicu.

Na večerni premieri v Londonu so bili poleg kralja prisotni še številni znani gosti, med njimi nekdanji ameriški posebni odposlanec za podnebje John Kerry. Že pred tem je potekala posebna projekcija za učence in učitelje, ki jo je spremljal tudi princ William, čeprav na dogodku ni spregovoril.

Tako kralj Karel III. kot princ William sta znana po svojih prizadevanjih za zaščito okolja. William je leta 2020 ustanovil nagrado Earthshot Prize, ki podpira inovativne rešitve za okoljske izzive. Attenborough je tesno povezan z britansko kraljevo družino, podprl je Earthshot in leta 2018 posnel dokumentarec Kraljičin zeleni planet skupaj z zdaj že pokojno kraljico Elizabeto II. »Upamo, da bodo mladi, ki so si danes ogledali film, tako navdihnjeni, da bodo želeli postati naslednji David Attenborough,« je dejal Sala.

Kljub temačnim prikazom trenutnega stanja oceanov film prinaša tudi optimizem – Attenborough namreč razkrije primere obnovljenih morskih habitatov, ki kažejo, da si lahko morje opomore veliko hitreje, kot smo si kdaj predstavljali. »Znova lahko oživi,« pravi. »Če rešimo morje, rešimo naš svet. Po vsej življenjski dobi snemanja našega planeta vem: nič ni pomembnejše.«

Izdaja filma prihaja tik pred junijsko konferenco Združenih narodov o oceanih. Organizatorji upajo, da bo do takrat več držav ratificiralo sporazum iz leta 2023 o zaščiti morske biotske raznovrstnosti, ki zaenkrat še nima zadostnega števila podpisnikov za začetek veljavnosti.