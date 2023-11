Legendarni Bosanec dvakrat padel, kamere vse posnele (VIDEO)

Legendarni Željko Bebek (77) še vedno nastopa, čeprav je že krepko zakorakal v osmo desetletje. Legendarnemu pevcu skupine Bijelo dugme pa se je med koncertom v zagrebški Areni, kjer je proslavil petdeset let kariere, pripetila manjša nevšečnost.

Medtem ko je z občinstvom prepeval uspešnico Sinoć sam pola kafane popio, se je pevec spotaknil in padel. Nato je vstal, a se je vse skupaj še enkrat ponovilo. Na koncu je Bebek prišel do klaviaturista in se ga držal, saj se je očitno s težavo držal na nogah.