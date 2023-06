Legendarna slovenska skupina napoveduje: prihaja Vročina (VIDEO)

Skupina Zmelkoow na pragu poletja predstavlja deseto skladbo z desete plošče 10/10. Najboljše so seveda prihranili za konec, saj skladba Vročina, producentska mojstrovina Andree Effeta, v svojem sporočilu prinaša melanholičen, a odločen poziv k ukrepanju proti globalnemu segrevanju matere Zemlje. Dokler se nekje daleč od nas talijo ledeniki, vihrajo orkani in v Sibiriji gori šota, se nas to morda neposredno ne tiče, a ko vidiš zavreti lastno pivo v vrčku pred seboj, je šale konec, pravijo fantje. Od tod je le še korak do apokalipse. Glasbeniki se zavedajo omejenosti vpliva njihovega poziva po boljši skrbi zase in za naš planet, a svoj lonček k boju za boljši jutri so le primaknili.

Za skladbo so posneli tudi videospot. Kot zdaj njihovi oboževalci že vedo, so si Zmelkoow letos zadali preventivno poslavljanje od občinstv; najprej so razprodali poslovilni koncert v Kinu Šiška, nato še v Štuku. Ob vsem pompu in solzah v očeh so se nehote priučili poslavljanja, da bi bilo škoda ne uporabiti te veščine še enkrat in morda postati celo najboljši band v slovesih, zato so najboljše slovo prihranili za konec. Največji poslovili koncert bodo priredili na domačem terenu, v soboto, 16. septembra, v Avditoriju Portorož.