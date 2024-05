Legendarna slovenska pevca sta zakopala bojno sekiro (FOTO)

Pevca Vili Resnik in Miran Rudan sta obvezni del zgodovine skupine Pop Design, s katero sta ustvarila nepozabne trenutke, koncerte in skladbe, ki so se za vedno vpisali v slovenska srca. V skupini, ki je začela delovati leta 1985, so se menjavali pevci, Miran in Vili pa sta si – če se lahko malce pošalimo – podajala mikrofon. Med njima je bilo nedvomno nekaj moškega rivalstva, njuna nesoglasja pa so nekaj časa celo precej glasno odmevala v medijih. A vsega tega je konec in neporavnane račune sta pustila za sabo ter v teh dneh razveselila oboževalce. Napovedala sta namreč, da bosta jeseni skupaj organizirala veliki koncert v Cvetličarni.

Govorilo se je, da sva z Vilijem na smrt skregana, da se ne pogovarjava, a mu nikoli nisem ničesar resno zameril.

Velikana popularne glasbe bosta združila moči na dogodku, na katerem bosta premešala opusa in zapela največje uspešnice skupin, v katerih sta pela doslej. Naj bogovi slišijo, Laure ni več, Ne bom ti lagal, Naj vino tvoj poljub sladi, Ko si na tleh, Na božično noč, Zate, Moja generacija, Debela dekl'ca, Na fuzbal me pust, Zbogom, lepa slovenska vas, Potepuh in Medena so le nekatere izmed uspešnic, ki bodo odmevale v Cvetličarni. »Noro bo. Ljudje so to pričakovali, spraševali so me, kdaj se bo zgodilo,« je iskren Rudan, ki je razložil, kakšen je bil pravzaprav njun odnos v zadnjih letih. »Govorilo se je, da sva z Vilijem na smrt skregana, da se ne pogovarjava, a mu nikoli nisem ničesar resno zameril, čeprav se je tu in tam zgodil kakšen prepir,« pravi v smehu. S tem, da si ju ljudje želijo videti skupaj stati na odru, se strinja tudi Resnik: »Ta dogodek je nekaj, česar so si ljudje želeli vrsto let. Nihče na to ni pomislil prej, a zdaj vidimo, da se da.« Ob tem sta seveda zatrdila, da bosta za svoje oboževalce izbrala skladbe, ki so nedvomno zaznamovale slovensko glasbeno sceno.

Oba sta svojevrstni legendi

Pevca imata kot solista in člana različnih skupin neverjetno veliko že napol ponarodelih hitov. Vsak po svoje sta pustila pečat v skupini Pop Design pa tudi na festivalskih in evrovizijskih odrih. Vili je glasbeno pot začel kot rocker (Herbie, Junaki nočne kronike, YUNK, Spin), s Pomarančo pa je tudi oral ledino slovenskega metala. Miran je priplesal na sceno z Moulin Rouge, leto pozneje prestopil v skupino Randez Vous in po treh uspešnih albumih začel pisati pravljico s skupino Pop Design. Tam ga je za pol desetletja zamenjal Vili, za njim pa se je na drugi polčas spet vrnil Miran. Oba sta velik pečat pustila tudi kot solista, v zadnjih letih, ko oba doživljata preporod, pa so se ohladile tudi njune zamere. Moči sta združila že lani v projektu Legende, njun skupni nastop v oddaji V petek zvečer na youtubu pa ima milijonske oglede. Njuni najzvestejši oboževalci ne dvomijo, da jima bo tudi tokrat uspel velik podvig in da bosta z njim navdušila javnost.

Vilijeve pesmi prepevamo že več kot 30 let, navdušuje pa nas tudi z novimi izidi. FOTO: NEO VISUALS

Miran Rudan je letos javnost navdušil z dokumentarnim filmom z naslovom Amen. FOTO: DENIS ČOTAR