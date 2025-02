Legendarna skupina Pankrti: Dolgcajt, ki je spremenil vse

To bo posebna vrnitev, saj je imela skupina čast, da je leta 2009 otvorila ta sedaj že kultni klub in pomembno kulturno stičišče. Uspešnice, kot so Osmi dan, Zvečer v mestu, Bandiera Rossa, Umazane igre, ter tudi tiste s kultnega albuma Dolgcajt, kot so Totalna revolucija, Metka, Jest sem na liniji, Lepi in prazni, Lublana je bulana in številne druge, bodo tresle Kino Šiška kot že dolgo ne.

Dolgcajt je debitantski album Pankrtov, ki je izšel ob kulturnem prazniku 8. februarja 1980 pri RTV Ljubljana v 10.000 izvodih. Gre za prvi punk rock album pri nas, ki je pomembno prispeval k razvoju civilne družbe in demokratizaciji. Izdaja albuma pomeni tudi prelomnico v razvoju rock'n'roll glasbe v Sloveniji, saj je prikazal vso takratno mladostniško jezo in brezkompromisnost ter reakcijo na praznino v slovenskem okolju.

Pomembno je vplival tudi na ustvarjalnost in samozavest številnih mladih skupin ter celotne kulturne scene, ki se je kasneje razvila in pripeljala do osamosvojitve Slovenije.