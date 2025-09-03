GLASBENI SPEKTAKEL

Legendarna skupina iz Maribora spet na odru – in z novim projektom!

Skupina Čudežna polja ostaja absolutna rekorderka na pop sceni.
Fotografija: Nekaj tisoč poslušalcev se običajno zbere na njihovem koncertu na osrednjem mariborskem trgu. FOTOGrafiji: ARHIV SKUPINE
Nekaj tisoč poslušalcev se običajno zbere na njihovem koncertu na osrednjem mariborskem trgu. FOTOGrafiji: ARHIV SKUPINE

03.09.2025 ob 06:30
03.09.2025 ob 06:30

Po dobrem letu od zadnjega nastopa se mariborska skupina Čudežna polja vrača na glasbeni oder v domačem kraju – Mariboru. Koncertirali bodo na praznovanju največjega mariborskega trgovskega centra. »To pa je šele začetek,« pravi čudežnik Slavc L. Kovačič. »Drži, skupina je skoraj nespremenjena od leta 1972, nasuli smo kar nekaj slovenskih zlatih hitov, ki jih še danes vsi znajo na pamet, smo v dobri kondiciji in počasi začenjamo priprave na 55-letnico delovanja skupine, scenarij obletnice pa je še v pripravi,« dodaja.

Leta 1972 so zmagali na Rock festivalu Zagreb '72. Fotografija je iz leta 1973.
Leta 1972 so zmagali na Rock festivalu Zagreb '72. Fotografija je iz leta 1973.

Vse glasbene statistike potrjujejo, da so Čudežna polja absolutni rekorderji po »roku trajanja« med slovenskimi pop skupinami. Iz generalštaba skupine pa prihaja še ena velika novica: z Otom Pestnerjem so nedavno posneli nekaj svežega v stilu Beatlov za skupni projekt Rhapsody 9. »Res bo nekaj novega, zanimivega in frišnega,« pravi Slavc. 

