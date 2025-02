Legendarna Martha Argerich in sodobni zvoki na prestižnem Klavirskem festivalu Ruhr

Klavirski festival Ruhr, ki vsako leto poteka v nemškem Porurju, velja za enega največjih klavirskih festivalov na svetu. Za letos so si zadali cilj, da bodo presegali glasbene meje. Med nastopajočimi na koncertnem klavirju bosta med drugim 83-letna Martha Argerich in z oskarjem nagrajeni umetnik elektronskega zvoka Volker Bertelmann.

Klavirski festival se bo začel 10. maja z glasbo Franza Schuberta in pianistko Alice Saro Ott (na fotografiji), petjem in godalnim kvartetom. Foto: Facebook

Festival bo letos osredotočen na francoskega sodobnega skladatelja Olivierja Messiaena (1908–1992). Posvetili se bodo tudi jazzu, elektroniki ter koncertom dijakov izobraževalnega programa, s katerimi želi festival nad glasbo navdušiti mlade. Klavirski festival se bo začel 10. maja z glasbo Franza Schuberta in pianistko Alice Saro Ott, petjem in godalnim kvartetom. Med drugim bo mogoče slišati dobro znani Schubertov Kvintet postrvi.

59 klavirskih virtuozov so povabili.

»Preseganje kulturnih meja in razdajanje čustev,« je ob predstavitvi programa kot cilja navedla umetniška vodja festivala Katrin Zagrosek. Na festival, ki ima izključno zasebno financiranje in bo letos potekal do 16. julija, so povabili skupno 59 klavirskih virtuozov. Čezmejni bo na primer nastop kanadskega pianista Marc-Andreja Hamelina, ki bo med drugim združil dela Haydna, Beethovna in Rahmaninova z deli leta 1993 umrlega ameriškega rock glasbenika Franka Zappe. Njegov koncert je napovedan za 14. junij.

Dogajanje bo letos osredotočeno na francoskega sodobnega skladatelja Olivierja Messiaena (1908–1992). Foto: Wikimedia Commons CC0

Mladi pianist iz ZDA Kit Armstrong bo meje prestopal drugače – ne bo nastopil v klasični koncertni dvorani, ampak bo konec maja štiri dni na različnih glasbilih koncentriral v različnih prostorih muzeja sodobne umetnosti Folkwang v Essnu. Posamezni nastop na enem mestu naj bi trajal od 10 do 20 minut. Pri tem bo veliko improviziranja, saj programske knjižice za njegove nastope ni.