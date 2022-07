Legendarna Dylanova skladba za neverjetnih 1,7 milijona

Skladba naj bi nastala v le nekaj minutah, a je za več desetletij zaznamovala politične, kulturne in družbene premike in se zapisala v zgodovino kot ena največjih glasbenih uspešnic vseh časov.

700 tisoč je bila izklicna cena.

Blowin' in the Wind je tako povsem obnorela premožne kupce na dražbi pri avkcijski hiši Christie's v Londonu, kjer so prodali edino obstoječo kopijo edinega studijskega posnetka pesmi po prvem snemanju 1962.

Zvest Sonyju

Posnetek je nastal leta 2021, Blowin' in the Wind pa ostaja na vrhu seznama najbolj priljubljenih skladb znamenitega, za mnoge največjega kantavtorja Boba Dylana.

Izklicna cena za mojstrovino je bila 700 tisočakov, a je končni znesek presegel pričakovanja in iztržil kar 1,7 milijona! Kdo je pospravil dragoceno ploščo, ni znano, kupec je namreč ostal anonimen, vsekakor pa je zadovoljen, da je izdelek vgrajen v prav posebno leseno ohišje z vgraviranimi podpisi producenta Josepha Henryja Burnetta III. in tonskega tehnika Jeffa Powlla. Ploščo so posneli v posebnem novem avdioformatu, ki omogoča še kakovostnejšo reprodukcijo zvoka v živo, zaradi posebnega premaza pa je tako rekoč varna pred obrabo.

Kot rečeno, naj bi glasbeni velikan, danes jih šteje 81, skladbo ustvaril v le nekaj minutah, in sicer v kavarni v newyorški četrti Greenwich Village, kjer je takrat živel. Pesem je kot veter zakrožila po ZDA in svetu ter postala nepogrešljiva spremljevalka protestov proti vojnim vihram in gonilna sila miroljubnih družbenih sprememb.

Plošča je shranjena v posebno in vgravirano leseno ohišje. FOTOGRAFIJI: Christie's Images Ltd 2022/Reuters

Dylan je sicer nedavno svoj glasbeni opus prodal velikanu Sony Music Entertainment, neuradno za okoli 200 milijonov, kar je le še utrdilo glasbenikovo večdesetletno zvestobo založbi, ki mu je še povsem neznanemu in po mnenju mnogih nič kaj obetavnemu izkazala zaupanje in omogočila tudi snemanje prvenca. Plošča Boba Dylana se je v prvem letu prodala samo v 5000 izvodih, a se je njena priljubljenost skozi 20. in 21. stoletje, seveda, skokovito povečevala.