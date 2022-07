Legenda slovenskega panka na oddih pred turnejo

Pankrti, zastavonoše slovenskega panka, se to poletje vračajo na odre, na katerih navdušujejo že več kot štiri desetletja. Legendarna skupina je spet v akciji, že ta teden so zagrmeli v Izoli na otvoritvenem koncertu njihove nove turneje.

Eden najbolj trdoživih domačih rockerjev in frontman skupine Pero Lovšin si je pred tem vzel čas za krajše priprave v hrvaški Istri, kjer so mu v Polidorju znali pripraviti različne osvežilne napitke in so ga tudi sicer lepo pogostili. Pero je ob tem povedal: »Pred turnejo si je treba nabrati dovolj energije na vseh področjih.«