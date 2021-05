Lea Sirk razkrila svoje šibke točke

Čas najraje preživlja s hčerkama in fantom, košarkarjem Alenom Hodžićem. FOTO: INSTAGRAM

Pesem V dvoje priljubljene primorske pevkeje pred dnevi odprl vrata turneje Brez tebe ni mene, s katero Radio Robin, najbolj poslušani radio na Goriškem, še nikoli ni bil bliže poslušalcem in glasbenim izvajalcem. Lea je bila prva gostja v studiu v Novi Gorici in pravi, da trenutno dela in živi, kot ji ugaja. Rada ima več miru, uživa v nekoliko bolj počasnem življenjskem ritmu, čeprav se zaveda, da časi za vse niso rožnati. Priznala je, da je v času korone oziroma v zadnjem letu odkrila tudi svoje šibke točke.»Predvsem preveč čistim, pa ne vem, za koga. V času zatišja se človek ujame tudi v kakšni stvari, ki je ni pričakoval. Med zaprtjem sem urejala stvari, ki mi jih doslej ni uspelo urediti, od bilanc do računov in še česa. Takoj podpišem za še več tega bolj umirjenega časa. Želim si, da bi se stališča v gospodarstvu pa tudi sicer obrnila na boljše, a tega norenja po trgovinah in nenehnega hitenja si res ne želim,« je dejala Lea, ki je v simpatičnem pogovoru še razkrila, da je odkrila najbolj nenavaden talent, ki si ga lahko zamisli, in sicer je v času korone po vsakem pranju začela razkuževati boben pralnega stroja.