Le eden je bil legendarni Miško Baranja

Pred leti so po njem poimenovali eno od ulic v Murski Soboti.

Med tistimi, ki so se mu poklonili, je bil tudi Vlado Kreslin. FOTO: O. B.

V murskosoboškem hotelu Zvezda je potekala spominska slovesnost ob 100. obletnici rojstva legendarnega glasbenika in cimbalista. Pripravila sta jo Zveza Romov Slovenije in romsko društvo Romani union. Aprila letos je namreč minilo sto let od rojstva legendarnega glasbenika, ki je s svojim glasbenim ustvarjanjem pustil velik pečat v prekmurski, a tudi slovenski glasbi. Situacija, povezana s pandemijo koronavirusa, takrat ni dopuščala dostojne počastitve njegovega spomina, so pa slovesnost zato pripravili zdaj, na njej pa so sodelovali številni Miškovi glasbeni kolegi. Nekateri, med njimi legendarni, so z njim stali na odrih, drugim pa je prenašal glasbeno znanje in tako poskrbel, da se njegovo izročilo še zdaj širi iz roda v rod. Na spominski slovesnosti so poleg Kreslina nastopili še, cimbalistin njegovi učenci ter zasedba Romano Glauso. Med gosti je bil, direktor Urada za narodnosti Republike Slovenije.Miško Baranja se je rodil 10. aprila 1920 nedaleč od glavne ceste, ki Mursko Soboto povezuje s sosednjo Avstrijo, v Vanči vasi. Živel je v številni romski družini v Rimski Čardi, pozneje pa v Nemčavcih, kjer sta z bratomv 60. letih odprla znamenito in priljubljeno Gostilno Baranja. V njegovi biografiji je zabeleženo, da se je igranja na cimbale naučil pri desetih letih, sprva pri očetu, pozneje pa še pri učiteljuv Čakovcu. Več o njegovem življenju in delu je v svojem nagovoru na prireditvi izpostavila tudi mag., direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, in dodala, da mu je mestna občina veliko spoštovanja izkazala tudi s tem, da so pred leti po njem poimenovali eno od ulic. Miško Baranja se je še kot najstnik priključil očetovi Baranja bandi, po drugi svetovni vojni pa ustanovil svojo zasedbo in jo poimenovalMiško Baranja banda. Z zasedbo in kolegi glasbeniki so nastopali po vsej Sloveniji in bili sezonsko celo zaposleni v hotelu Golf na Bledu, kavarni Central v Murski Soboti, toplicah Dobrna, kavarni Astoria v Mariboru in hotelu Diana v Murski Soboti. Konec 60. let je nastala Kociper-Baranja banda, ki je s prekmurskimi, madžarskimi, avstrijskimi in drugimi melodijami nastopala po Sloveniji. Pozneje, 1983., so se preimenovali v Beltinsko bando, leta 1991 se jim je pridružil še Vlado Kreslin, s katerim so nastopili na zimski olimpijadi v Albertvillu in posneli albuma Spominčice ter Najlepša leta našega življenja. Slednjega so ob izdaji posvetili Mišku Baranji, ki je 21. 6. 1993 umrl v Murski Soboti. Baranja je v svoji karieri poučeval mlade naslednike, violiniste in cimbaliste, med njimi je Andi Sobočan, ki ravno tako nadaljuje poučevanje in vzgajanje mladih glasbenikov, saj je edini v Sloveniji, ki poučuje igranje na cimbale., predsednik Zveze Romov Slovenije, je ob tej priložnosti izpostavil, da je Miško Baranja v Prekmurju glasbena legenda, ki je razvijal glasbo na vseh področjih.