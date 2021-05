Lamai najdete v Krakovskem pragozdu

Tam me najdeš se imenuje naslovna skladba istoimenskega albuma, ki je luč sveta, skupaj z videospotom, ugledal v petek, 21. maja. Gre za drugi samostojni album pevke, ki je pred štirimi leti stopila na samostojno glasbeno pot kot, in sicer z albumom Tam, na katerem je deset pesmi. Mi smo Lamai našli tu, v Krakovsem pragozdu, kjer je z ekipo snemala videospot za novi album. Krakovski gozd, ki so ga poznali od prej, se jim je zdel odlična, predvsem pa idilična lokacija za snemanje.»Režijo, snemanje, montažo in vse, kar spada zraven, je prevzel moj brat, jeklenega lepotca, letnik 1957, sta nam posodilain, na snemanju sta nam pomagala moj partner in producentin prijateljica, v tem primeru igralka,« nam je zaupala Lara. Preden se je odločila za samostojno glasbeno pot, je nastopala kot glavni vokal v skupini kantavtorjain drugje. Pela je že od mladih nog, na otroških in mladinskih tekmovanjih, a o samostojni karieri ni razmišljala. Pozneje je ugotovila, da bi rada predstavila tudi svoje ideje, svoj glas in se prebila iz ozadja in anonimnosti, še sploh zato, ker je veliko glasbe in besedil napisala sama ali pa v sodelovanju s producentom, ki je v resnici njen partner Borut Antončič.Prelomnica v njej se je zgodila, ko je obiskala Tajsko. Ob vrnitvi domov je začela svojo samostojno pot z umetniškim imenom Lamai. To v tajščini pomeni nežna oziroma mehka. Tudi njeno petje je nežno, njena vzornica pa že od nekdaj. Z glasbo se ukvarja profesionalno. »Iskreno povedano, ta pot je zaradi nastale situacije zelo negotova,« pove Lara in dodaja, da je album začel nastajati že pred korono, ji je pa ta dala priložnost, da se mu je bolj posvetila. Trenutno se dogovarja glede nekaj nastopov v poletju in pozimi, vendar je zaradi epidemije vse skupaj še negotovo in nedorečeno, ugotavlja. Glede skladb na novem albumu je skrivnostna, pove le, da se nekoliko odmika od balad.