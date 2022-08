Kvatropirci bodo peli v slovo

V celjskem Citycentru bodo tudi ob tem zaključku poletja s tradicionalnim narodno-zabavnim koncertom razveselili vse ljubitelje slovenske glasbe. V četrtek, 1. septembra, bodo obiskovalci uživali ob zvokih priljubljene slovenske glasbene skupine Kvatropirci, ki bo s spremljajočim bandom zapela največje slovenske pop-rock uspešnice. Kvatropirci so znani po svojem pionirskem štiriglasnem petjem ob spremljavi kitare.

Bili so med prvimi, ki so tovrstno glasbeno zvrst približali ljubiteljem glasbe po vsej Sloveniji. Po skladbah s klapskim pridihom in narodno-zabavnim zvokom so nase opozorili s svojo različico pesmi Moja, priredbo Modrijanov, ki je postala prava uspešnica. Kilometrina članov skupine sega vse od zborovskega petja, preigravanja narodno-zabavnih viž do odra Melodij morja in sonca. Na slednjem so izkusili dve odlično sprejeti in uspešno zasidrani predstavitvi avtorskih pesmi, prvo leta 2016 za Pesem v sodelovanju z Manco Špik, za katero so prejeli tudi nagrado občinstva.

Od omenjene balade naprej se je med občinstvom prijel že lep nabor njihovih pesmi, kot so Veter je vel, Ljubim te, ljubim, sodelovanje s Čuki v skladbi Če se od spominov da živet', z Janom Plestenjakom v skladbi Res je dober dan, himna za šampione Odbojkarske zveze Slovenije, s klapo Kampanel v skladbi Želim, z Ognjenimi muzikanti v skladbi Do nebes in nazaj, pa z Gašperjem Riflom in drugimi. Zato vas zdaj vabijo v celjski Citycenter, kjer boste lahko uživali v njihovi družbi, in to brezplačno.